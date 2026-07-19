İki savunma sanayi devi kritik İDA programından apar topar çıkarıldı: Haksız yere ihaleden elendik

Blue Water Autonomy, ABD Donanması'nın Orta Boy İnsansız Su Üstü Aracı (MUSV) programı hayata geçirilmeden önce, Modüler Taarruz Su Üstü Aracı (MASC) programı kapsamında seçilen şirketler arasında yer alıyordu. Şirket, daha sonra iptal edilen bu proje için geliştirdiği "Liberty" isimli platformun tasarımına başlamış ve üretim sürecine önemli ölçüde yatırım yapmıştı. Şirket yetkilileri, MUSV programı kapsamında düzenlenen deniz testlerine prototip araçlarıyla katılma fırsatı bulamadıkları için yeni ihalede rekabet etme şanslarının ellerinden alındığını savunuyor. Yetkililere göre, bu durum şirketin gelecekteki MUSV projelerinde yer alabilecek yeterliliğini ortaya koymasını da engelledi. ABD Donanması ise 1 Haziran'da yaptığı açıklamada, deniz testlerine katılacak yedi şirketi duyurdu. Listeye Sea Machines, Leidos, Saronic Technologies, Galliano Marine Services, PacMar Technologies, Birdon ve Huntington Ingalls Industries dahil edilirken, Blue Water Autonomy seçilen firmalar arasında yer almadı. KAYNAK: DEFENCETURK