İki savunma sanayi devi kritik İDA programından apar topar çıkarıldı: Haksız yere ihaleden elendik

ABD Donanması’nın robotik ve otonom sistemler portföy tedarik yöneticisi Rebecca Gassler’a göre; MASC programı filonun özel bir görevine ve spesifik bir talebine adanmışken, MUSV programı daha geniş bir gereksinim ve görev türü yelpazesine hitap ediyor. MASC programının sonlandırılmasının arkasındaki temel neden de buydu. 17 Nisan’da sona eren MUSV ihale sürecinde şirketlerin iş planları, üretim planları, test planları ve teknik tasarımları detaylı bir şekilde analiz edildi. Ardından, seçilen şirketlere ve onların geliştirdiği MUSV platformlarına, mali yılın sonunda vekil (prototip) bir gemiyle gerçekleştirilecek olan bir su üstü testine hazırlanmaları talimatı verildi.