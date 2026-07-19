Küresel faiz lobisinden devasa finansal kuşatma! Sömürgeci şirketin fon büyüklüğü ürkütücü boyutlara ulaştı!

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan ABD merkezli BlackRock, yönetimi altındaki toplam portföy değeriyle küresel finans piyasalarındaki ağırlığını artırmaya devam ediyor. Şirketin kontrol ettiği trilyonlarca dolarlık fon büyüklüğü, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok gelişmekte olan ülkenin yıllık gayrisafi yurt içi hasılasını (GSYİH) geride bırakan bir ekonomik ölçeğe ulaşmış durumda.

Finans piyasalarında stratejik bir yönlendirici güce sahip olan BlackRock, dünya genelinde binlerce şirketteki ortaklık payları ve devlet tahvili yatırımlarıyla küresel sermaye hareketlerini büyük ölçüde elinde tutuyor. Uzmanlar, tek bir özel şirketin ulaştığı bu devasa finansal büyüklüğün, makroekonomik dengeler ve ulusal ekonomilerin pazar istikrarı üzerinde doğrudan belirleyici bir rol oynadığına dikkat çekiyor. Küresel sermayenin bu denli büyük bir merkezde toplanması, uluslararası piyasalarda likidite kontrolü ve yatırım trendlerinin şekillenmesi açısından yakından takip edilen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

TÜRKİYE BÜTÇESİNİN TAM 55 KATI

BlackRock’ın portföyündeki 15 trilyon dolar, ülkelerin ekonomik büyüklükleri ve bütçeleriyle kıyaslandığında dudak uçuklatan veriler ortaya koyuyor.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi yaklaşık 14,7 trilyon TL (güncel kurla ortalama 270 milyar dolar) seviyesinde seyrediyor. Bu doğrultuda BlackRock'ın yönettiği para, Türkiye'nin bir yıllık toplam bütçesinin yaklaşık 55 katına denk geliyor.

Bu devasa portföy, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya’nın yıllık ekonomik üretiminin yaklaşık 3 katını bulurken; Japonya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Kanada, Brezilya ve Güney Kore gibi devlerin yıllık gayrisafi yurt içi hasılalarını (GSYİH) da gölgede bırakıyor.

PORTFÖYÜN PAYI HİSSE SENETLERİNDE

Şirketin yatırım tercihleri, küresel piyasalardaki sermaye eğilimlerini de net bir şekilde yansıtıyor. Portföyün en büyük ağırlığı 8,9 trilyon dolarla hisse senetlerinde bulunuyor. Portföyün geri kalan dağılımı ise şu şekilde şekilleniyor:

Tahvil ve Sabit Getiri: 3,4 trilyon dolar

Çoklu Varlık Fonları: 1,3 trilyon dolar

Nakit Yönetimi ve Para Piyasası: 1,1 trilyon dolar

Alternatif Yatırımlar (Altyapı, gayrimenkul, özel kredi vb.): 449 milyar dolar (Bu alan şirketin komisyon gelirlerinde kritik bir öneme sahip).

Emtia ve Döviz Fonları: 152 milyar dolar

Kripto Varlık Fonları: 49 milyar dolar