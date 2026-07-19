Bu da Haluk Levent fonu: 1 ver 2 al vaadi!

Deprem döneminde topladığı yardımlarla kurduğu karanlık şebeke üzerinden yürütülen soruşturmada tutuklanan Haluk Levent’in maskedeki son boyası da döküldü. Nezarethanede evli olduğunu öğrenen ve ‘Evlilik hayallerim çalındı, beni baskı altına alıp paralarımı çarptı’ diyen 51 yaşındaki mağdur Sevda Kurt’un şikayeti üzerine köşeye sıkışan cezaevindeki dolandırıcı Haluk Levent , sosyal medyadan güya kendini savunmak için belge paylaştı. Ancak paylaştığı "Borç İlişkisinden Doğan Ödeme ve Tasfiye Protokolü", savunmadan ziyade zengin kadınları evlilik tuzağına düşürüp paralarını faiz ve kur farkı kılıflarıyla nasıl sömürdüğünün resmi kanıtı oldu.

90 MİLYON LİRAYA ÇÖKTÜ

Amerika'da yıllarca çalışarak kazandığı 4.5 milyon doları Haluk Levent’in ‘Borçları ödeyip evleneceğiz’ yalanına inanarak Türkiye’ye getiren ve elden dolar olarak teslim eden talihsiz kadının paralarını parça parça yok eden Levent'in imzaladığı vurgun protokolü ortaya çıktı. Belgelere göre, kadından aldığı 90 milyon liralık borca karşılık, sıkışınca 210 milyon liralık bir taahhüt altına giren Levent'in, geçmişte de 3 milyon dolar alıp kısa sürede 4.5 milyon dolar olarak iade ettiği kendi ağzıyla itiraf edildi. MASAK raporlarının da doğruladığı bu astronomik ve şüpheli para trafiği, dernek adı altında dönen dolandırıcılık ve tefecilik tezgahının boyutunu ortaya koydu.

“VARLIKLI OLDUĞUMU ANLAYINCA HER GÜN ARAMAYA BAŞLADI”

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve uğradığı ihaneti tüm çıplaklığıyla anlatan Sevda Kurt, Haluk Levent’in zengin insanları avlamak için yardım faaliyetlerini bir maske olarak kullandığını belirtti. Yaşlı bir aileye yardım bahanesiyle tanıştığı Levent'in, varlıklı olduğunu anlar anlamaz peşine düştüğünü, konser ve yemek davetleriyle gözünü boyayıp ‘Evleneceğiz, çocuk yapacağız’ diyerek kendisini ağa düşürdüğünü söyleyen Kurt, parayı aldıktan sonra Haluk Levent’in ortadan kaybolduğunu vurguladı. Suçüstü yakalanmanın paniğiyle cezaevinden avukatları aracılığıyla yalanlama kuyruğuna giren Haluk Levent’in yargılanacağı davanın detayları derinleşiyor.

90 MİLYONLUK BORCA 210 MİLYON LİRALIK ÖDEME

Haluk Levent'in paylaştığı protokole göre 'in Sevda Kurt'a olan borcu; 50 milyon 250 bin TL, 19 milyon 750 bin TL, 9 milyon 400 bin TL ve 160 bin dolar kalemlerinden oluşuyor.

Belgede tarafların, kur farkı, enflasyon farkı ve zarar hesaplamalarıyla birlikte toplam borç miktarının 210 milyon TL olduğu konusunda mutabakata vardıkları, ödeme planında ise 210 milyon liranın üç taksitte ödenmesi kararlaştırılmış:

30 Haziran 2026'da 50 milyon TL,

30 Temmuz 2026'da 80 milyon TL,

31 Ağustos 2026'da 80 milyon TL.

SEVDA KURT İFADESİNDE NELER DEMİŞTİ

Haluk Levent’e 90 milyon lirasını kaptırdığını iddia eden 51 yaşındaki Sevda Kurt, gözaltına alınmasının ardından verdiği ifadesinde, Haluk Levent ile Ahbap Derneği’ne yaptığı bir bağış sonrası tanıştığını söyledi. Kurt ifadesinde, “Ben 22 yaşında ABD’ye gittim. Orada 20 yıla yakın kaldım. Orada çok çalıştım. Sonrasında Türkiye’ye döndüm. Orada 4.5 milyon dolar kazancım oldu” demişti.

‘EVLİ OLDUĞUNU NEZARETHANEDE ÖĞRENDİM’

Haluk Levent ile yaşlı bir aileye yardım yapma sürecinde tanıştığını kaydeden Kurt, “Haluk Bey ile bir toplantı yaptık. Orada bir sürü soru sordu. Benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Yemek davetleri ve konserlerine davet etti. Haluk Bey bana ‘evleneceğiz; çocuk yapacağız’ dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim” ifadelerini kullanmıştı.

"BEN KENDİSİNE İNANDIM"

Sevda Kurt verdiği ifadenin ardından serbest bırakılmıştı.

"Ben kendisine inandım, 'borçları ödersem evleneceğiz' dedi. Bende Amerika'daki paralarımı buraya aldım onun isteği üzerine tanımadığım kişilere havale ettim. O anda çok baskı altındaydım, paraları dolar olarak kendisine verdim, parayı verdikten sonra kendisi kayboluyordu. Benim evlilik hayallerim çalındı."