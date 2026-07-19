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Dünya Türkiye’de olsa sizce tablo nasıl olur? Almanya’da gönüllü asker balonu patladı
Dünya

Türkiye’de olsa sizce tablo nasıl olur? Almanya’da gönüllü asker balonu patladı

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Türkiye’de olsa sizce tablo nasıl olur? Almanya’da gönüllü asker balonu patladı

Alman ordusunun Litvanya Tugayı'nda hedeflenen personel sayısına ulaşılamadığı iddiası ülkede şok etkisi yarattı. Alman medyasında da personel temininde hedeflerin gerisinde kalındığına dair haberler yapıldı. Bu gelişme Türk halkının ordusu için neler yaptığını bir kez daha akıllara getirdi.

Alman ordusunun (Bundeswehr) Litvanya'da kalıcı olarak konuşlandırmayı planladığı Litvanya Tugayı'nda personel temininde ciddi sıkıntılar yaşandığı öne sürüldü.

Welt am Sonntag gazetesi Savunma Bakanlığı'nın iç yazışmalarına dayandırdığı habere göre, Savunma Bakanı Boris Pistorius'un en önemli projelerinden biri olarak gösterilen Litvanya Tugayı'nın personel temininde hedeflerin gerisinde kalındı.

1 Temmuz 2027'de faaliyete geçmesi planlanan tugayın ilerleme durumunu gösteren iç değerlendirme tablolarında birçok birim için durum "yetersiz" ve "sınırda" olarak sınıflandırılırken, gönüllü asker başvurularındaki artışa rağmen personel ihtiyacı karşılanamadı.

Haziran ayı itibarıyla bazı birliklerde Litvanya'daki hedef personel sayısının yüzde 30'una dahi ulaşılamazken, birçok birlikte doluluk oranının yüzde 50'nin altında kaldı.

İhtiyaç duyulan 11 birlikten 4'ü "yetersiz", 3'ü ise "sınırda" kategorisinde değerlendirilirken, er ve uzman astsubay kadrolarının doldurulması tüm birliklerde önemli bir sorun oluşturdu.

Bakanlığın gönüllü asker alımını artırmak amacıyla yürüttüğü yoğun kampanyalar kısmi başarı sağladı ancak gönüllü başvuru ihtiyacını karşılamadı.

Savunma Bakanlığı gönüllülük esasını sürdürmeyi hedeflese de gerekli görülmesi halinde zorunlu görevlendirme seçeneğini de masada bulunduruyor.

Litvanya'da konuşlandırılacak muharebe, muharebe destek ve ikmal birliklerinde yaklaşık 2 bin personel açığı bulunuyor.

NATO, 1 Temmuz 2027'de faaliyete geçmesi planlanan tugay için kadroların en az yüzde 90 oranında doldurulmasını şart koşarken Almanya Savunma Bakanlığı, projenin planlandığı şekilde ilerlediğini savunuyor.

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