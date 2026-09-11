Yunanistan’ın 'Aşil Kalkanı' hayaline milli darbe! AKINCI’dan İHA-300 süpersonik füze hamlesi!

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve ses hızını aşan İHA-300 füzesi, Baykar’ın gururu AKINCI TİHA’dan yapılan ilk atış testinde hedefi tam isabetle imha etti. Savunma sanayii araştırmacısı Tolga Özbek, bu tarihi başarının özellikle Yunanistan’ın İsrail’den satın almayı planladığı ve "Aşil Kalkanı" olarak adlandırdığı hava savunma konseptini doğrudan etkisiz kılacağını vurguladı.

Yunanistan'ın milyar dolarlık planları çöp oluyor! Hava savunma sistemlerine geçit yok!

Tolga Özbek’in değerlendirmelerine göre, AKINCI TİHA’dan ateşlenen İHA-122 ve İHA-300 füzeleri, dik dalış açısı ve yüksek süpersonik hızları sayesinde mevcut ve planlanan hava savunma radarları tarafından engellenemiyor. Ege ve Doğu Akdeniz’deki güç dengelerini tamamen Türkiye lehine değiştiren bu milli sistemler, Yunanistan’ın milyarlarca dolar harcayarak kurmak istediği savunma hattını daha devreye girmeden geçersiz hale getirdi. Yerli ve milli füze teknolojimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücüne güç katmaya devam ediyor.