Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı
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Fenerbahçe'de dün Roma maçı sonrası istifa ettiğini açıklayan teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleşmesi feshedildi.
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma maçının ardından görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, 65 yaşındaki çalıştırıcının bu kararını kabul etmemiş ve görevine devam edeceğini duyurmuş, bugün İsmail Kartal ile Oğuz Çetin arasında bir görüşme yapılmıştı.
İkilinin yaptığı görüşmenin ardından ayrılık kararı çıktı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.
Süper Lig'in 5.haftasında pazartesi günü deplasmanda oynanacak olan Gaziantep FK maçında takımın başında Dirk Kuyt yer alacak.