11 Eylül’ün karanlık mirası: NATO bileti uğruna satılan insanlık

TAHSİN HAN

ABD’nin Müslüman coğrafyayı kan gölüne çevirmek için kendi güdümündeki teröristlere yaptırdığı saldırının yıldönümünde Romanya’daki Guantanamo tarzı işkence merkezi yine gündemde... 11 Eylül saldırılarının ardından başlatılan “terörle mücadele” adı altındaki küresel operasyonların karanlık yüzü hala aydınlatılamadı.

Yıllardır süren inkar politikasına rağmen Bükreş’teki bir CIA gizli tesisinde yürütülen sistemli işkenceler, Romanya’nın bu süreçteki suç ortaklığını gözler önüne seriyor.

11 Eylül davasında sanık olarak yargılanan Ammar al-Baluchi’nin 2003-2005 yılları arasında Bükreş’teki “Kara Gözaltı Merkezi” adı verilen tesiste yaşadıkları, maruz kaldığı vahşeti özetliyor. “Sanki bir buzdolabında yaşıyormuşum gibi” diyerek yaşadığı soğuk hücre şartlarını anlatan Baluchi, günün 24 saati floresan ışık altında tutulduğunu söyledi.

Tesislerde uygulanan yöntemler arasında hücre hapsi, günlerce süren uyku yoksunluğu, buzlu suyla ıslatma, fiziksel müdahale ve zorla rektal besleme gibi insanlık dışı uygulamalar yer alıyordu. 2024 yılında basına sızan bir fotoğraf, CIA tesislerinde tutulan bir kurbanın ilk kez yayınlanan görüntüsü olarak tarihe geçti. ABD askeri hakimi Yarbay Michael Schrama, Baluchi ve diğer sanıklar için duruşma tarihini 5 Haziran 2028 olarak belirledi. Ancak davadaki en büyük engel, sanıkların ifadelerinin işkence altında alınmış olması. Nisan 2025’te Guantanamo’daki bir yargıç, Baluchi’nin CIA gözetimindeyken Romanya’da maruz kaldığı ağır işkenceler nedeniyle ifadelerinin mahkemede delil olarak kullanılamayacağına karar verdi.

ROMANYA ÇIKAR İÇİN İŞKENCE MERKEZİNE İZİN VERDİ

Romanya’nın bu tesise ev sahipliği yapması tamamen siyasi ve maddi çıkarlara dayanıyordu. Dönemin Cumhurbaşkanı Ion Iliescu, 2002-2003 yıllarında NATO üyeliği öncesinde ABD’ye bir “nezaket göstergesi” olarak bu talebi kabul ettiğini itiraf etti.

CIA, bu iş birliği karşılığında Romanya’ya milyonlarca dolar ödeme yaptı. Tesisin Bükreş merkezinde, Gizli Bilgiler Ulusal Sicil Dairesi (Orniss) binasında yer aldığı iddia edilse de kurum bunu yalanlıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2018’de verdiği kararda Romanya’nın hak ihlali yaptığını ve CIA ile iş birliği içinde olduğunu tescilledi. Buna rağmen Romanya makamları, açılan soruşturmaları zamanaşımı gerekçesiyle Mart 2021’de kapattı. 20 yıldır süren inkar politikası devam ederken, Romanya resmi insan hakları ihlallerine göz yumduğu gerçeğini gizlemeye çalışıyor.