Yunanistan'ın aklını alan rakamlar! Yunan basını övmeden geçemedi

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişiminden bahsedilen Yunan televizyonunda "Türkiye ölçülü bir güç oluyor. Türkiye'nin hedefi donanmasını çok daha güçlendirmek" ifadeleri kullanıldı.

Başta insansız hava araçları olmak üzere, savaş alanlarında kendini kanıtlayan Türkiye'nin savunma sanayii ürünleri, Yunanistan'ın dikkatini çekiyor..

Yunan medyası, yerli ve milli savunma sanayii ürünlerini oldukça yakından takip ediyor.

Yunanistan'a ait bir televizyon kanalında yayınlanan programda Türkiye'nin projelerine geniş yerildi.

"Türkler savunma anlamında atılım yapıyor, büyük projeler planladılar. Ve bunlar yeri üretim" vurgusunda bulunan Yunan spiker, Deniz Kuvvetleri'ne dikkat çekti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Biz burada sendikalaşırken Türkiye çalışıyordu. Hava kuvvetlerimizden Rafale ve F-35'ten bahsediyoruz. Ama zorlu yaz aylarında (Oruç reis krizi) ortaya çıkan unsurlar filolardı. Hava kuvvetleri değil, filoların gücü ölçülüyordu.

"Türkiye'nin hedefi donanmasını güçlendirmek"

Program konuğu ise Türkiye'nin donanmasına dikkat çekerek şunları söyledi:

Türkiye'nin hedefi donanmasını çok daha güçlendirmek. 2028 yılına kadar kendi üretimi olan 8 fırkateyn, 6 denizaltı ve insansız hava aracı, korvet vs.

SİHA ve KAAN'a da dikkat çekildi: "Türkiye ölçülü bir güç oluyor"

Türkiye'nin F-35 almamasına rağmen yüzlerce SİHA ve KAAN'a sahip olduğu dikkat çekildi:

Aynı zamanda Monalis bize hava kuvvetleri projelerini gösterdiniz. F-35 alamamış olabilir ama yüzlerce SİHA ve KAAN'a sahip olduklarında, ayrıca Monalis'in bize gösterdiği yüzlerce insansız hava aracı ve denizaltıları var.

Bunlar olduğunda Türkiye ölçülü bir güç oluyor. Bunları görmezden gelip, bunlar hiçbir şey değil diyemezsin.

KAAN'ın özellikleri

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan KAAN, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır.

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

KAAN'ın geliştirilmesi en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmıştır.

5'inci nesil savaş uçağı

Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5'inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır.

Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.

KAAN'ın fiziki özellikleri

- Kanat açıklığı: 14 metre

- Uzunluk: 21 metre

- Yükseklik: 6 metre

- Azami hız: 1,8 Mach

- Servis tavanı: 55.000 ft

- Pozitif / negatif G limiti: +9g / 3,5g

- Yüksek durumsal farkındalık

- Optimize edilmiş pilot iş yükü

- Muharebe hasar tespiti