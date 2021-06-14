Yunanistan'ı Türkiye'yi korkusu sardı!

France24 televizyonuna demeç veren Miçotakis, görüşme öncesi, Türk-Yunan ilişkileri için ılımlı mesajlar verdi. Ancak iyimser açıklamalara karşılık, dün Yunan sahil güvenliği, Türk Sahil Güvenlik güçlerinin Yunan botlarını ‘rahatsız ettiğini’ ileri sürdü.

Yunan Başbakanı Miçotakis, iki ülke arasındaki en büyük görüş ayrılığının deniz yetki sınırlarının belirlenmesi olduğunu belirterek, “Büyük görüş ayrılıklarımızın bulunduğu sır değil. Ancak Türkiye ile yan yana yaşayacağız. Görüş ayrılıklarımızı, gerginliği tırmandırma yoluna başvurmadan, medeni bir şekilde görüşmeye devam edebilmemiz için bir yol bulmalıyız” dedi.

NATO’nun da yararına

İki ülkenin ortak ekonomik çıkarlarının bulunduğunu ve bu alanda işbirliği yapabileceklerini vurgulayan Miçotakis, “Türkiye ve Yunanistan, NATO üyesidir. Ayrılıkların barışçıl yollardan çözülmesi ve gerginliğin tırmandırılmaması, NATO’nun da yararınadır” ifadelerini kullandı. Miçotakis, “Yunanistan ve Kıbrıs’a (Rum kesimi) karşı Doğu Akdeniz’de ne yaşanıyorsa, bunun Türkiye’nin AB ile ilişkilerine etkisi oluyor. Türkiye ile ortak bir çerçeve üzerinde anlaşmalıyız. Bu çerçeve de uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkelerine dayanmalıdır” şeklinde konuştu.

Yine inkâr etti

Sığınmacılar konusunda ise Yunanistan’ın binlerce sığınmacıyı zorla Türkiye’ye geri ittiğini inkâr eden Miçotakis şunları söyledi: “Geri itmeler yok. Ancak işimiz sınırlarımızı korumak. Sınırlarımızı korumak için de elimizdeki tüm araç ve imkânları kullanıyoruz. Meriç’teki polislerimiz ve sahil güvenlik güçlerimiz, sığınmacıları karşılama heyeti ya da turist bürosu değil.”

‘Ege’de Türk-Yunan botları karşı karşıya’

Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi öncesi verdiği ılımlı mesajlara karşılık, dün Türk ve Yunan botları Ege’de karşı karşıya geldi. Yunan Sahil Güvenlik Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, bir Türk Sahil Güvenlik teknesinin, dün sabah erken saatlerde Midilli Adası’nın doğusunda, Yunan Sahil Güvenlik teknesini ‘rahatsız ettiği’ ve Yunan teknesinde küçük çaplı hasar meydana geldiği ileri sürüldü. Yunan medyası ise, olayın Yunan karasuları içinde yaşandığını, iki teknenin bir süre birbirlerine çok yakın mesafede yüzdükten sonra Türk Sahil Güvenlik teknesinin, Yunan teknesine “dokunduğunu” iddia etti. Türkiye’den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

‘Atina, Türk İHA’larına karşı çaresiz’

Yunanistan, üç yıldır Ege ve Meriç’te kullanılan Türk İHA’ları (insansız hava aracı) ile baş edemiyor. Yunan kurmaylar, ilk kez 2018’de Rodos Adası açıklarında uçan Türk İHA’larının faaliyetlerini sınırlandırabilmek için uğraşıyor.

Yunan Real gazetesi, “Durum çoktan kontrolden çıktı. Türk İHA’ları ile ne yapacağız? Bu konuda farklı görüşler var. Kimilerine göre, Yunanistan ilk andan itibaren tepki göstermeliydi. Kimilerine göre ise böyle bir durumda Türk-Yunan ilişkileri daha da gerilecekti. Ortada önemli bir sorun var ve çözüm bulunmalı” diye yazdı.

Haberde ayrıca, Yunanistan’ın İHA üretme planlarında önemli bir ilerleme kaydedilemediği belirtilerek, “Türkiye 20 yıldır İHA teknolojisine yatırım yapıyor. Bu teknolojinin askeri çatışmalarda ne kadar önemli rol oynadığı Libya ve Karabağ’da kanıtlandı” denildi.