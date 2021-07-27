Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye o ülke ile nükleer işbirliği yapacak

Yunanistan'ın Hellas Gazetesi'nde, Giorgos Babasakalis imzasıyla yayımlanan bir makalede, Türkiye'nin Azerbaycan, Pakistan ve Katar'la yürüttüğü ortaklıklardan duyulan rahatsızlık dile getirildi. Babasakalis, makalesinde, 'Aradan geçen zaman, bunların geçici iyi ilişkiler olmadığını, daha güçlü temellere dayandığını, sonuç ve politika ürettiğini gösteriyor.' dedi.

Karabağ'ın kurtuluşunda üstlendiği rol, Pakistan ve Katar'la olan askeri, ticari ve kültürel ilişkiler, Türkiye'nin strateji hedeflerini sorun olarak görenler için, ciddi rahatsızlık sebebi.

Bu rahatsızlığı Hellas Gazetesi'ndeki makalesine de taşıyan Giorgos Babasakalis, güçlü ortaklıkların Türkiye'nin etki alanını genişlettiğine dikkat çekti.

Ege'den Hint Okyanusu kıyılarına kadar çok sayıda ittifakın şimdiden şekillenmeye başladığını belirten Babasakalis makalesinde, 'Zaman içinde tüm diplomatik ilişkilerde olduğu gibi, tüm katılımcıların alacakları ve verecekleri bir şeyleri vardır. Aradan geçen zaman, bunların geçici iyi ilişkiler olmadığını, daha güçlü temellere dayandığını, sonuç ve politika ürettiğini gösteriyor.' ifadelerini kullandı.

Fiili olarak oluşturulmuş ortaklıklara diğer küçük oyuncuların da dahil edilebileceğini belirten Babasakalis, ortaklıkta temel faktörleri şöyle yorumladı.

'Türkiye - Katar - Azerbaycan - Pakistan... Bu dörtlüdeki ortak bağlantı hiç şüphesiz dini unsurdur. Dördü de Müslüman ülkeler. Hepsini kim bir araya getirdi? Tabii ki Türkiye... Türkiye her zaman daha iddialı bir hedefi hedefleyen, kim ve ne kadar süre iktidarda olursa olsun asla durmayan uzun vadeli diplomatik planlar yapan bir ülke. Öte yandan Türkiye ve Azerbaycan, kan bağını da paylaşıyor.

Erdoğan Karabağ zaferini Hazar Denizi kıyılarında kutladı

Bu ülkeler arasında birbirine sık sık destek beyanları olduğunu belirten Babasakalis, bu beyanların sadece sözde kalmadığını ifade etti.

Babasakalis, 'Azeriler ve Ermeniler arasında geçen yılki ihtilafta, Türklerin Azerbaycan'a katkısı sır değildi. Ve Tayyip Erdoğan'ın Bakü'deki zafer törenine katılarak, Türklerin sadece bir taraf seçmediğini, onu desteklemekle kalmayıp, Hazar Denizi kıyılarında kardeşleriyle sevincini paylaştıklarını gösteriyor.' dedi.

Katar'ın yardımına Türkiye koştu

Türkiye ve Katar'ın çok özel bir ilişki geliştirdiğini belirten Babasakalis, iki ülke arasındaki ticari ve askeri iş birliğine dikkat çekti.

'Haziran 2017'de Müslüman dünyasındaki rakip gruplar, yani Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'la diplomatik bağlarını kopardı ve ardından bir deniz, kara ve hava ablukası uyguladı. Kurtuluş, Ankara'dan gıda ve Doha'nın ihtiyaç duyduğu her şeyle birlikte onlarca hava ikmaliyle geldi. Türklerin Katar'da bir üs kurmasının tam da bu merkezi anlamı taşıdığını unutmayalım.'

Pakistan Türkiye için tek millet diyor

Pakistan Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhacid Anuran'ın "Pakistan ve Türkiye iki ülke tek millettir" açıklamasına atıfta bulunan Babasakalis, 'Ankara'yı ilgilendiren her konuda İslamabad, Türkiye'nin yanında yer aldı. ABD'nin Ermeni soykırımını tanımasından, Kıbrıs meselesine kadar...' dedi.

Endişe verici olan 'nükleer' iş birliğidir

Babasakalis, yazısında şu ifadelere yer verdi:

Özellikle endişe verici olan, iki ülke arasındaki nükleer silah geliştirme alanındaki iş birliğidir. Pakistan'ın yaklaşık 160 nükleer savaş başlığı var ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşmasını imzalamadı. Türkiye hem reaktörlere hem de gerekli uranyum yatağına sahip, ancak Pakistan'ın bilgi birikimine sahip değil.

Şu anda konuşurken bile iki ülkenin bir programa başlamış olması çok muhtemeldir.

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