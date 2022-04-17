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Gündem Yunanistan'ı karıştıran açıklama: Türkiye'ye eşi görülmemiş bir fırsat verdi
Gündem

Yunanistan'ı karıştıran açıklama: Türkiye'ye eşi görülmemiş bir fırsat verdi

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos'un "Türkiye aleyhine konuşmanın zamanı değil" sözleri ülkesinde bulunan Türkiye karşıtı isimleri fena halde kızdırdı. Yunan siyasetçiler, Panayiotopulos'un açıklamalarının "Türkiye'ye eşi görülmemiş bir diplomatik hamle fırsatı" verdiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 13:41:00 -
Yunanistan'ı karıştıran açıklama: Türkiye'ye eşi görülmemiş bir fırsat verdi

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Yunan Parlamentosunun Savunma ve Dış Politika Komisyonu'nda yaptığı konuşmada "Gelişmeler NATO içinde pek çok müttefikin Türkiye'ye bakışını değiştirdi. Bu dönem, NATO'da Türkiye aleyhine konuşmak için en iyi zaman değil. Hoşumuza gitsin ya da gitmesin, müttefikler Türkiye'nin NATO'ya bağlılığını teminat altına almak istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Panayiotopulos'un açıklamaları Yunanistan'daki Türkiye karşıtlarını ayağa kaldırdı. Yunan siyasetçiler, Panayiotopulos'un Türkiye ile ilgili düşüncelerinden rahatsız olduklarını dile getirdi.

Yunan siyasetçiler, Panayiotopulos'un açıklamalarını, "Türkiye'ye eşi görülmemiş bir diplomatik hamle fırsatı veren ağır bir konuşma" olarak niteledi.

Star Gazetesi

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