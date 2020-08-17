Yunanistan'ı çıldırtacak gelişme: Kanuni de Akdeniz'e açılacak

Türkiye'nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için Fatih ve Yavuz gemilerine ek olarak satın aldığı Kanuni isimli sondaj gemisinin, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkiindeki NATO Limanında bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başladı.

2012 yılında Güney Kore'de üretimi tamamlanan ve daha sonra Türkiye'ye getirilen sondaj gemisine "Kanuni" adı verilmişti. Toplam 11 bin 400 metre derinliğe ve 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip olan Kanuni gemisi, 2015 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerinin daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi için üçüncü sondaj gemisinin 31 Ocak'ta teslim alınarak TPAO envanterine kaydedildiğini bildirmişti.

Vatandaşlardan tam destek

Kanuni'yi bölgede gören vatandaşlar ise gurur duyduklarını beliterek Türkiye'nin haklarını sonuna kadar araması gerektiğini söyledi. Türk milletinin tarihi boyunca kimseye boyun eğmediği gibi bundan sonra da boyun eğmeyeceğini dile getiren vatandaşlar desteklerini şu sözlerle ifade etti:

Hayrettin Yılmaz: "Akdeniz'de büyük bir petrol yatağı olduğunu artık dünya gizlemiyor. Türkiye'de bunu belli bir güç edinene kadar beklemişti. Türkiye bu gücü gördü ve artık gemilerimiz Akdeniz'de ki petrol yataklarından bize ait olan zenginliği çıkarmak için tüm gücüyle hareket ediyor. Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen Türkiye düşmanı ülkeler artık Türkiye'nin güçlenmesinin önünde duramayacağını anladı. Başka yollara başvurarak kanunsuz hukuksuz Uluslararası kanunları çiğneyerek Türkiye'nin gücünü kesmeye çalışıyorlar. Ancak Türkiye Cumhuriyeti bin yıllık geçmişinde kimseye boyun eğmediği gibi bundan sonra da boyun eğmeyeceğinin tüm dünyanın bilmesi gerekiyor"

Mehmet Can Ak: "Bizim karasularımızda ve kara topraklarımızda yapmamız gereken tüm teknolojik aramalarda Devletimize desteğimiz sonuna kadar vardır. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşamayalım haklarımızı savunalım. Nasıl Kıbrıs bizim yavru vatanımızsa Yunanlar arama yapıyorsa, bizimde en doğal hakkımızdır. Bu işin üstüne gidip yapmalıyız. Teknoloji güzel Kanuni ile de gurur duyuyoruz"

Levent Yön: "Biz onların oyunun bozduk. Onlar bizi kendi kıyılarımızdan dışarı çıkarmak istemiyorlar. İzin alarak dolaşmamızı istiyorlar. Ama biz onlara göz yummayacağız. Artık sıra bizde, sonuna kadar arkasındayız. Bu kaynaklar bizlerde kullanacağız. Kanuni ile gurur duyuyorum. Biz ecdadımız unutmadık"