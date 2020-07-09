Yunanistan'ı Atmaca korkusu sardı: Bölgede kuş uçmayacak
200 kilometre üzeri menzile sahip yerli Atmaca füzesi Yunanistan'ı zıplattı. Türkiye, Ege sahillerinde konuşlandıracağı "Atmaca"larla bölgede izinsiz kuş bile uçurtmayacak.
Türkiye; Sungur, Atmaca, Aksungur gibi yerli savunma sanayii ürünleriyle dünyaya mesaj veriyor. Türk milletinin mitlerinden esinlenerek koyulan isimlerle Türkiye tarihten ilham alıp geleceği şekillendiriyor. Savunma sanayisindeki gelişmeler Türkiye’yi bölgenin en büyük askeri gücü haline getirirken üretimin yerli olması dışa bağımlılığı da giderek azaltıyor.
Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in duyurduğu Atmaca’nın yayınlanan videosunda 200 kilometre öteden hedefi vurduğu ortaya çıkmıştı. Türkiye, Ege sahillerinde konuşlandıracağı Atmacalarla bölgede izinsiz kuş bile uçurtmayacak. Yunanistan’da televizyonlarda Atmaca’nın konuşulmasının en büyük sebebi de bu korku.
Türkiye’nin savunma kabiliyetleri giderek gelişiyor. Öyle ki Akdeniz’de en güçlü ordulardan biri olan Mısır ordusu Amerikan malı gemisavar füzesi Harpoon ile tatbikat yapıp aklı sıra gözdağı vermeye çalışırken Türkiye kendi ürettiği gemisavar füzesi Atmaca ile gücünü gösterdi.
Harpoon’dan daha gelişmiş bir teknolojiye sahip olan Atmaca ile Türkiye kendi imkanları ile gemisavar füzesi üretebilir hale geldi. Şu an Doğu Akdeniz’de İsrail’in ürettiği Elta dışında bu kabiliyete sahip tek ülke Türkiye.
Atmaca ile Ege Türk gölü oluyor
Yeni Şafak'ın haberine göre, Atmaca'nın Ege boyunca kilit noktalara yerleştirilmesi ile Yunanistan'ın hukuksuz bir şekilde silahlandırdığı adaların bütün trafiği kitlenebilecek.
Atmaca'nın menzili bütün Ege'yi kapsarken Türkiye'nin adalar konusunda elini büyük oranda güçlendirdi.
Türkiye'nin gemisavar füzesi ile Türkiye'nin müsaadesi olmadan Yunanistan'ın adalara yapabileceği silah sevkiyatı veya gemilerle asker taşıması 200 km öteden dahi Atmaca ile engellenebilecek.
Atmaca füzesi özellikleri
Çapı: 350mm
Kanat Açıklığı:~1.4m
Uzunluğu:4.800 – 5.200 mm
Ağırlığı:~800 kg
Harp Başlığı:~200 kg
Sınıfı Motor Tipi: TR40
Menzil:~200 km
Sınıfı Güdüm Sistemi: INS/GPS+RA+DL
Arayıcı Başlığı: ? Bant Aktif RF
Sürati: Mach 0.8/0.85?
Üretici Firma:
Roketsan, Türkiye
Sistem özellikleri
Otonom
Düşük Radar İzi
Yüksek Hassasiyet
Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir
Karşı Tedbirlere Dayanıklı
Veri Bağı ile Hedef Güncelleme, Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği
Üç Boyutlu Görev Planlama
Su Üstü ve Su Altı Platformlarından Kara ve Su Üstü Hedeflerine Karşı Angajman
Su Üstü Platformlardan Su Üstü Hedeflere Karşı Angajman
Hedef Seçimi
Uzun Menzil