Yunanistan'ı "Abdulhamid Han" korkusu sardı: Türkiye'ye karşı hazırlanmalıyız

Yunan devlet televizyonu ERT'nin yayınına katılan emekli Amiral Stelios Fenekos, gemiyle ilgili gelişmenin dengeleri değiştirdiğini söyledi.

"Türkiye'ye karşı sahil güvenlik gemileri bulunduralım"

Fenekos, sondaj gemisinin, "kendi egemenlik haklarının bulunduğu bir alana gelmesi durumunda gözlem" önerisini ortaya attı.

Yunan amiral, "Belirli alanlarda kararlılığımızı ve yetki anlayışımızı göstermek için ön cephede bazı sahil güvenlik gemileri bulunduralım, fakat savaş gemilerimiz tarafından görünmez bir şekilde gölgeleyelim, böylece askerileşecek olan bizler olmayalım." ifadelerini kullandı.

Abdülhamid Han gemisinin ilk kez sondaj yapacağını belirten Fenekos, "Emniyetli bir sondaj yapmasına izin verecek koşulların sağlanması gerekiyor." diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kademeli ilerleyeceğini" düşündüğünü belirtti.

Fenekos, geminin faaliyetiyle ilgili görüşünü, "Önce mutlak Türk kontrolünde olan bir bölgeye gidecek. Her şey yolunda olursa, Kıbrıs'ta olsun, Meis'in güneyi veya başka bir yer olsun, tartışmalı sulara da gidecek." şeklinde paylaştı.

"Türkiye'ye karşı hazır olmalıyız"

"Türkiye ile her zaman hazır olmalıyız" diyen Stelios Fenekos, diğer taraftan gerilimli senaryolara karşı olduğunu dile getirdi.

Ankara'nın bu tür fırsatlardan yararlandığını Yunanistan'a gösterdiğine dikkati çeken Yunan komutan, buna karşı "denetim" önerisinde bulundu.

Yunan medyasının gündeminde: Türk filosunun en güçlüsü

Tüm Yunan basınının "Türk sondaj kulesi 9 Ağustos'tan itibaren Akdeniz'de" manşetiyle verdiği haberde, geminin 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabildiğine dikkat çekildi. Haberlerde ayrıca, "238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki dev gemi Türkiye'de yedinci nesil gemi olarak sınıflandırılıyor ve Türk filosunun en güçlüsü olarak değerlendiriliyor" ifadelerine yer verildi.

İngilizce yayın da yapan Yunan gazetesi Kathimerini, Abdülhamid Han'ın yola çıkacağı tarihten bahsederek, Bakan Dönmez'in sondaj gemisinin 'Türk deniz sorumluluk alanları içinde' faaliyet yürüteceğini söylediğinin altını çizdi.

Haber sitesi antikry.gr, genişçe yer verdiği haberde 'Doğu Akdeniz'de yeni Türk sondaj kulesi Abdulhamit Han' başlığını kullanırken "Bakan Dönmez, 'Abdulhamit Han'ın bu ilk görevinin yapılacağı tören gününde sondaj makinesinin faaliyet göstereceği yerin tam olarak açıklanmasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bıraktı. Ancak Doğu Akdeniz'de bir yere, Türkiye'nin yetki alanına gönderileceğini açıkça belirtti." sözlerine yer verildi.