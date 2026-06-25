Kenan Yıldız'dan Galatasaray açıklaması

Kenan Yıldız, ABD maçı öncesi açıklamalar yaptı. Kenan Yıldız, "Çok kötü oynayarak elenmedik. İstatistiklere baktığınız zaman, birçok alanda ilk sıradayız. " ifadelerini kullandı.

Türkiye forması giyen Kenan Yıldız, Amerika Birleşik Devletleri ile oynanacak son grup maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Kenan Yıldız şu ifadeleri kullandı:

"EN ÇOK ELEŞTİRİLEN BENDİM"

"Hepimiz çok üzgünüz. Ancak futbol bu. Bazen istediğinizi sahaya yansıtsanız bile skoru alamadığınız zamanlar oluyor. Kötü oynayarak kaybettiğimizi düşünmüyorum. Ancak maalesef skoru alamadık ve elendik. Şunu da eklemek istiyorum, 2 sene önce Avrupa Şampiyonası'nda en çok eleştirilen bendim. Futbolda her zaman değişkenlik gösteren unsurlar var. Ben her seferinde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."

"GALATASARAY'DAN HATIRLIYORUM"

"ABD'nin taraftar gücünden bahsettiniz. Ben Galatasaray'dan hatırlıyorum. Böyle büyük taraftarların önünde oynamaya hazırlıklıyız."

"KÖTÜ OYNAYARAK ELENMEDİK"

"Çok kötü oynayarak elenmedik. İstatistiklere baktığınız zaman, birçok alanda ilk sıradayız. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. İstatistiklere de yansıdı. Ancak ne yazık ki, istatistikler maçı kazanmıyor."