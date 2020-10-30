Yunanistan’dan yeni provokasyon

Özellikle Adalar ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin haklarını gasbetmek için her türlü provokasyona başvuran Yunanistan, bölgedeki gerilimin artmasına neden olabilecek yeni bir hamleye imza atıyor. Yunanistan’ın Milli Güvenlik Hükümet Konseyi (KYSEA) “115 milyon euro değerinde denizaltılarına karşı geliştirilen 32 torpido tedariki için onay verdi. Başbakan Miçotakis, “Silahlı Kuvvetleri uygulamada güçlendirmeye karar verdik. Bu, özellikle denizaltılar olarak, karşı önlem altyapısını güçlendirmek anlamına geliyor” diyerek torpidoların Almanya’dan alınacağını söyledi.