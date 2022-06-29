Yunanistan'dan yeni F-35 hamlesi

Skai Gr kaynakları dayandırdığı bilgiye göre Yunanistan kaynakları F-35’in satın alınması için gereken resmi talebi imzaladı ve birkaç saat içerisinde ABD makamlarına sunacak. Yunanistan Savunma Bakanı ve Yunan ordusundan yüksek düzey askeri personeller ise talebi hızlandırmak için önümüzdeki günlerde ABD’ye gidecek.

Yunanistan 2020 yılında eskimekte olan F-4E AUP uçakları için 18+6 olmak üzere 24 adet uçak için resmi talep mektubu (LoR) teklifinde bulunmuştu. Fakat o dönem ABD’nin Yunanistan Büyükelçiliği “Yunanistan’ın gelecekte F-35’i satın alması da dahil olmak üzere, her geçen gün daha da güçlü hale getirmek için çalışıyoruz. F-35’i satın alma yolu, doğal olarak Yunanistan’ın F-16 Viper yükseltme programında elde edilen başarıların üzerine inşa edilecek çok yıllı bir süreçtir.” ifadelerinde bulunarak Yunanistan’ın F-35’in talebine soğuk bakmıştı.

Yunanistan bunun üzerine ikinci kez F-35 talebinde bulunacak. Bu teklifin 20+20 F-35 tedariki olacak şekilde planlanıyor. Uçaklar hizmetten çıkmaya başlayan F-4E AUP uçaklarının 2028 yılı civarında yerini alması bekleniyor. Yunan Hava Kuvvetleri 2030 itibariyle 150 adet modern 4.5 ve 5. nesil savaş uçağı tedarik etmeyi planlıyor.

Yunanistan Hava Kuvvetleri’nin son dönemdeki alımları

Yunanistan, Fransa’dan 18 adetlik Rafale savaş uçağı için sözleşmeyi 25 Ocak 2021 tarihinde imzalamıştı. Daha sonrasında bu sayı ek 6 adetlik alım ile 24’e çıkarıldı. Ek siparişlerle Yunan Hava Kuvvetleri için 2025 yılına kadar 40 adet Dassault Rafale savaş uçağı tedarik edilmesi planlanıyor. Yunanistan, AESA radarlı 4.5 nesil Rafale uçaklarının yanında SCALP Seyir Füzesi, Exocet Gemisavar Füzesi, MICA Havadan Havaya Füze ve METEOR RamJet İtkili Havadan Havaya Füze de tedarik etti.

Yunanistan, geçtiğimiz yıl 82 adet F-16 savaş uçağını Blok 70 konfigürasyonuna yükseltme kararı almıştı. Bu doğrultuda ABD’li Lockheed Martin şirketi, Yunan F-16 Blok 70 Modernizasyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Yunanistan, bir yandan da Blok 70 konfigürasyonuna yükseltilen Blok 52+ konfigürasyonundaki uçaklardan çıkan parçalar ile Blok 50 savaş uçaklarını modernize ediyor.

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