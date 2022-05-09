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Dünya Yunanistan'dan Ukrayna hamlesi
Dünya

Yunanistan'dan Ukrayna hamlesi

Yunanistan'ın, Kiev'deki Büyükelçiliğini tekrar hizmete açtı.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 17:19:00 -
Yunanistan'dan Ukrayna hamlesi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yunanistan bayrağı, bugün tekrar Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dalgalanıyor, Büyükelçiliğimiz kapılarını tekrar açtı." ifadesini kullandı.

Savaş başladığında Mariupol'de Başkonsolos olarak görev yapan Manolis Andrulakis'in Yunanistan'ın Kiev Büyükelçisi olarak atandığını duyuran Dendias, Büyükelçiliğin yanı sıra Yunanistan'ın Odessa Konsolosluğunun da hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.

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