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Siyaset Yunanistan'dan Türklerin seçtiği müftülere baskı! Türkiye'den tepki
Siyaset

Yunanistan'dan Türklerin seçtiği müftülere baskı! Türkiye'den tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Batı Trakya'da Türklerin seçtiği müftülere yönelik müdahaleci uygulama ve baskı politikalarına son vermesi gerektiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 20:52:00 -
Yunanistan'dan Türklerin seçtiği müftülere baskı! Türkiye'den tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Batı Trakya'da Türklerin seçtiği müftülere yönelik müdahaleci uygulama ve baskı politikalarına son vermesi gerektiğini belirterek, "Lozan Barış Antlaşması'ndan doğan haklarının ve dini özgürlüklerinin korunması hususunda soydaşlarımızın yanındayız." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif'in Twitter'da yaptığı, "5 yıl önce Alankuyulu kardeşlerimizin tertip ettiği toplu sünnet mevlidine katılmamız makam gaspı kabul edilerek, mahkeme olmak üzere 7 Ekim'de Selanik Bidayet Mahkemesine davet edildik. Allah yardımcımız olsun." paylaşımını alıntıladı.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Batı Trakya'da Türklerin seçtiği müftülere yönelik müdahaleci uygulama ve baskı politikalarına son vermesi gerektiğine işaret ederek, "Lozan Barış Antlaşması'ndan doğan haklarının ve dini özgürlüklerinin korunması hususunda soydaşlarımızın yanındayız." ifadesiyle söz konusu karara tepki gösterdi.

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