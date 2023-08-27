Yunanistan'dan Türkiye'ye ziyaret
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Türkiye’yi ziyaret edecek.
Yunanistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, 5 Eylül tarihinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. İki bakan, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacak.
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