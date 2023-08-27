  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Cemal Enginyurt'a ömrü boyunca unutamayacağı kapak!

Gerçek vaka ve ölüm sayısı yüksek! DSÖ, 'maymun çiçeği'nden yüzlerce kişinin öldüğü resmen raporlandı!

Bunu bilmeden sakın ev veya araba almayın!

Deprem bölgesine dair ses getiren deprem uzmanından Malatya fayı uyarısı! Ancak oraya ufak stres olur

Rolex, parakendeci devini satın aldı! Efsane Holding'ten rekor yatırım, resmen dolar yağdırdılar! ilişkin açıklama

HÜDA PAR'lı Faruk Dinç'ten laiklik vurgulu 'karma eğitim' açıklaması!

Akşener'in konuştuğu programın ardından geriye çöp kaldı! Sosyal medyada tepki yağdı

Muşlu şehit Erkan Selçuk defnedildi!

Dışişleri'nden cami saldırısına kınama

Sıcak hava geri geliyor! Türkiye'ye tarih verdiler 'Sıcak günler tekrar gelecek' diyerek duyurdular! Kötü haber
Yerel Yunanistan'dan Türkiye'ye ziyaret
Yerel

Yunanistan'dan Türkiye'ye ziyaret

Yeniakit Publisher
2023-08-27 10:52:00 -
Yunanistan'dan Türkiye'ye ziyaret

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Türkiye’yi ziyaret edecek.

Yunanistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, 5 Eylül tarihinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. İki bakan, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacak.

Türk İHA'larına karşı İsrail'den İHA alan Yunanistan hayatının şokunu yaşadı! Her şey bir anda oldu
Türk İHA'larına karşı İsrail'den İHA alan Yunanistan hayatının şokunu yaşadı! Her şey bir anda oldu

Dünya

Türk İHA'larına karşı İsrail'den İHA alan Yunanistan hayatının şokunu yaşadı! Her şey bir anda oldu

Ambargo koyup Türkiye'ye vermemişlerdi! Türkiye yapıp yerli S-400'e ekledi.. Yunanistan şok olacak
Ambargo koyup Türkiye'ye vermemişlerdi! Türkiye yapıp yerli S-400'e ekledi.. Yunanistan şok olacak

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ambargo koyup Türkiye'ye vermemişlerdi! Türkiye yapıp yerli S-400'e ekledi.. Yunanistan şok olacak

Yunanistan Bayraktar TB2'ye göz kırptı! İsyan ederek duyurdular... Bu çıkış ortalığı ayağa kaldırır
Yunanistan Bayraktar TB2'ye göz kırptı! İsyan ederek duyurdular... Bu çıkış ortalığı ayağa kaldırır

Teknoloji

Yunanistan Bayraktar TB2'ye göz kırptı! İsyan ederek duyurdular... Bu çıkış ortalığı ayağa kaldırır

Yunanistan medyası detayları yazdı: Ali Sabancı 7 saatlik ameliyatla kurtulmuş
Yunanistan medyası detayları yazdı: Ali Sabancı 7 saatlik ameliyatla kurtulmuş

Gündem

Yunanistan medyası detayları yazdı: Ali Sabancı 7 saatlik ameliyatla kurtulmuş

Yunanistan'da Mitsotakis üstüne basa basa Yunanistan ve Hindistan ‘stratejik ilişkiye’ bakıyor diyerek paylaştı
Yunanistan'da Mitsotakis üstüne basa basa Yunanistan ve Hindistan ‘stratejik ilişkiye’ bakıyor diyerek paylaştı

Dünya

Yunanistan'da Mitsotakis üstüne basa basa Yunanistan ve Hindistan ‘stratejik ilişkiye’ bakıyor diyerek paylaştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23