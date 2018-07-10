Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Yunanistan’ın çok satan gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce edisyonu, Yunan başbakan Alexis Çipras’ın bu hafta Brüksel’de gerçekleşen NATO Zirvesi’nde Türkiye’yi diğer üye ülkelere şikayet edeceğini duyurdu.

Yunan hükümetinin sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos tarafından yapılan açıklamada, "Bu konu başbakanımız tarafından bütün açıklamalarında ve görüşmelerinde gündeme gelecektir. Bu sayede askerlerin serbest bırakılması için maksimum baskı yaratılacaktır" dedi.

1 Mart’ta Yunan askerler Angelos Mitretodis ve Dimitris Kouklatzis sınırı geçerek Türkiye’ye girmiş ve gözaltına alınmıştı.