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Dünya Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Yunan hükümet sözcüsü Stelyos Petsas, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 46 yıl aradan sonra açılan Kapalı Maraş ile ilgili Türkiye'ye skandal bir tehditte bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 18:13:00 -
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Yunanistan, Türkiye'yi Kuzey Kıbrıs'taki Kapalı Maraş bölgesinin açılması kararından geri adım atmaya çağırdı.

Yunan hükümet sözcüsü Stelyos Petsas, aksi takdirde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile birlikte konuyu önümüzdeki hafta düzenlenecek AB liderler zirvesinde gündeme getirecekleri tehdidinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa kentinin doğu kesimindeki sahil bölgesi Kapalı Maraş'ın bazı bölümleri, 46 yıllık aradan sonra bugün yeniden ziyaretlere açılmıştı.

Kapalı Maraş'a ziyaretler başladı

Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs'a düzenlediği harekattan bu yana kapalı bulunan ve "Hayalet Şehir" olarak anılan Kapalı Maraş bölgesinin belirli bazı bölgeleri bugün öğle saatlerinde halka açıldı. Bölge ilk etapta ışıklandırma altyapısı tamamlanana kadar 09.00-17.00 saatleri arasında yaya ziyaretine açık olacak. Bölgeye yabancı ülke vatandaşlarının girişine de izin verilecek.

Kuzey Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, ziyaretçilerin "Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadyumu’nun bulunduğu bölgeden giriş yaparak Demokrasi Caddesi ve bu caddede bulunan Bilal Ağa Mescidi ile sahil kesiminde Kennedy Caddesi ve doğusunda (deniz tarafını) işaretle belirtilen bölgeye kadar (askeri tesisler hariç olmak üzere) alanı gezebileceğini ve denize girebileceğini" açıkladı.

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