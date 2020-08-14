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Dünya

Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ta nea gazetesine küstah açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 18:57:00 -
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ta nea gazetesine Türkiye ile ilgili skandal açıklamalar yapma cüretinde bulundu.

Dendias, Ankara'nın AB ülkelerinin egemenliğine tehditlerin sonuçları olacağını anlaması gerektiği yönünde küstah bir tehdit savurdu.

Avrupa Birliğinden yardım istedi

Türkiye'nin davranışının yasadışı olduğu yönünde skandal bir iddiada bulunan Yunan Bakan, Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerin bu kritik dönemde Türkiye'nin durdurulması yönünde açık bir mesaj vermesi gerektiğini savundu.

Türkiye'nin ısrarla ihlallerde bulunduğu yönünde iftira atan Dendias, Yunanistan’ın Kıbrıs ve darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'la tamamen meşru olduğunu savunduğu sözde anlaşmalarına Türkiye'nin gerilimi tırmandırarak karşılık verdiğini iddia etti.

Tepki çeken sözler: Ankara'nın anlayışının modası geçmiş

Türkiye'nin politikasının modasının geçtiğini ileri süren Yunan Bakan, 'kaygan' olduğunu savunduğu bu yolda Türkiye'yi takip etmeyeceklerini öne sürdü.

Dendias, Türkiye'nin politikasının diyaloğu sonlandırmayı tercih etmek olduğunu savundu.

Türkiye'ye alçak sözler!

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i taciz eden Yunanistan'ın bakanı, kendilerinin diyaloğa hazır olduklarını kanıtladıkları yönünde akla ziyan bir iddiada bulunarak Türkiye'nin ise 'zayıf rejimlerden tehdit yoluyla mutabakatlar elde ettiğini' ileri sürerek bölgede 4 ülkeye saldırdığını ve kışkırtıcı şekilde diyalogdan yüz çevirdiğini öne sürerek bir skandala daha imza attı.

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, Kıbrıs'la da sürekli işbirliği içinde olduklarını belirterek Mısır ile yaptıkları sözde anlaşmanın, Kıbrıs ile gelecekte anlaşma yapma niyetini asla bozmadığını savundu.

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