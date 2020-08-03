  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Türkiye karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Batı'nın zırlak çocuğu Yunanistan küstah tehditlerine devam ediyor. Kiriakos Miçotakis'in danışmanı Alexander Diakopoulos'un, "Eğer durum çirkin bir hal alırsa Türkiye bunun sorumluluğunu üstlenmelidir" sözleriyle aklınca Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 19:29:00 -
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Karşılıklı NAVTEX ilanlarının ardından Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim yükselirken, Almanya'nın arabuluculuğunda normalleşme sürecine dair adımlar atıldı. Gerilim bir nebze de olsa düşerken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Alexander Diakopoulos'un Yunan medyasına verdiği demeçler bölgede tansiyonu tekrar yükseltebilir.

Yunanistan'ın Türkiye ile diyalog kurmaya hazır olduğunu belirten Diakopoulos, "Eğer durum çirkin bir hal alırsa Türkiye bunun sorumluluğunu üstlenmelidir. Biz baskı altında müzakere etmeyeceğiz ve şantaja ve tehditlere boyun eğmeyeceğiz" dedi.

 

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'nin İngilizce edisyonuna "Yunanistan, Türkiye ile diyalog kurarak ne elde etmeye çalışıyor" başlıklı bir makale yazdı. Diakopoulos, "Başlıktaki sorunun yanıtını yazabilmek için son 1 yılda olanlara bakmak gerek. Türkiye'den çok büyük sayıda mülteci geldi. Türkiye sınırında hibrid savaş yaşadık, Ankara ile Trablus arasındaki deniz anlaşması ve hidrokarbon araması için lisans süreci ile birlikte Yunan adaları üzerindeki Türk savaş uçaklarının uçması gibi sorunlar yaşandı" dedi.

Diakopoulos, görüşmelerin olumlu sonuç vermesi durumunda bu durumun bölgede istikrar sağlanması için kritik bir öneme sahip olacağını dile getirdi.

Yunanistan'ın Almanya arabuluculuğuyla Türkiye ile diyalog kurmaya hazır olduğunu söyleyen Diakopoulos, "Henüz çok erken bir süreçteyiz ve bir orta yol bulmak için görüşmeler başlamadı bile. Biz bunun olabilecek en erken sürede olmasını istiyoruz. Eğer Türkiye baskı taktiğini bırakırsa bu Yunanistan ve Avrupa ile iş birliği yapma yolunu açacaktır, bunun da birçok faydası olacaktır. Eğer bunu bırakmazsa ve durum çirkin bir hal alırsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler. Biz prensipleri ve kanunları olan bir ülkeyiz ama haklarımızı savunmayı da biliriz. Biz baskı altında müzakere etmeyeceğiz ve şantaja ve tehditlere boyun eğmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

osmanli

Hem Turkiye hem AB bu yunan gerizekalilarindan artik bikti.
  • Yanıtla

Mesut Sarp

Tekrar tekrar horozlanıp sonra geri adim atınca adamlarda korku ciddiyetide bırakmadık. Bu sorunuda, Suriyedeki kırmızı cigilere cevirdik. Tepelemenin zamanı geldi de geciyo...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı