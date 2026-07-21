Bakanlık, YKS tercih kılavuzunu yayımladı! Rehberlik edecek öneriler sunuluyor

YKS tercih sürecinde öğrenci ve velilere rehberlik edecek kılavuz yayımlandı. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde öğrenci ve velilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanan kılavuzda, tercih sürecinin yalnızca puan ve başarı sıralamasına göre şekillendirilmemesi; öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri, kişisel hedefleri ve yaşam beklentileri doğrultusunda bilinçli tercihler yapmalarına katkı sunacak kapsamlı bilgilerin ve önerilerin yer aldığı belirtildi. Ayrıca velilerin bu süreçte çocuklarını sağlıklı iletişim ve iş birliği içinde desteklemelerine yönelik rehberlik içeriklerinin de bulunduğu ifade edildi.

TERCİH SÜRECİNE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

Kılavuzda tercih sürecinde etkili iletişim ve iş birliği, karar verme basamakları, kendini tanımanın önemi, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanılması, üniversite ve bölüm seçiminde dikkate alınabilecek ölçütler, güvenilir bilgi kaynakları ile tercih sürecine ilişkin sık sorulan sorular ve tercih kontrol listesi gibi başlıklara yer verildi. Böylece öğrenci ve velilerin tercih sürecini planlı, bilinçli ve sağlıklı bir şekilde yürütmeleri amaçlanıyor. Ayrıca üniversite ve bölüm tercihi yapılırken yalnızca başarı sırası ve puanın değil; akademik kadro, eğitim içeriği, uluslararası imkânlar, staj imkânları, burs seçenekleri, kampüs yaşamı, mezuniyet sonrası kariyer fırsatları ile üniversitelerin genel ve özel şartlarının da birlikte değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Öğrenci ve velilerin tercih sürecinde YÖK Atlas, ÖSYM kılavuzları, üniversitelerin resmi internet siteleri ve diğer güvenilir kurumsal kaynaklardan yararlanmalarının önemine işaret edildi.

Kılavuzda ayrıca meslek seçimine ilişkin yaygın yanlış inanışlara yönelik açıklamalar, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini tanımalarına yardımcı olacak öneriler ile tercih sürecinde son kontrollerin yapılmasını sağlayacak kontrol listesi de yer alıyor. Bu içeriklerle öğrencilerin kendilerine en uygun yükseköğretim programlarını bilinçli şekilde tercih etmeleri ve velilerin bu önemli süreçte çocuklarına sağlıklı rehberlik edebilmeleri hedefleniyor.