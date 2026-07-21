Kılıçdaroğlu cephesinden ayrılığa olay yorum! Şutlan Özgür’e bomba gönderme
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Pavyonda satın alınan delegelerle oturduğu genel başkanlık koltuğundan mahkeme kararıyla indirilen Manisa Milletvekili Özgür Özel yeni parti kuracağını açıklarken, Kılıçdaroğlu cephesinden ilk mesaj geldi. CHP’li Gürsel Tekin yaptığı paylaşımda Özel’e bomba bir göndermede bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki taht kavgaları ve mahkeme krizleri en sonunda partiyi böldü... Özgür Özel TBMM Grup Toplantısı'nda veda konuşması yaparak yeni parti kurduklarını duyurdu. Pavyon köşelerinde satın alınan delegeler yüzünden yargıdan gelen “mutlak butlan” kararlarının ardından Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ile Özgür Özel yanlıları arasında patlak veren koltuk savaşı, Özel'in "Yeni Parti"si ile sonuçlandı.
Bugün gerçekleştirilen CHP Meclis Grup Toplantısı'nda kürsüye çıkan Özel, “Vakti gelmiş bir vedanın hüznüyle huzurunuzdayım” diyerek partiden ayrıldığını ve beraberindeki milletvekilleriyle yeni bir parti kuracağını ilan etti.
GÜRSEL TEKİN’DEN BOMBA GÖNDERME
Yaşanan bu tarihi bölünmenin ardından, daha önce parti yönetimiyle sert gerilimler yaşayan tecrübeli siyasetçi Gürsel Tekin'den jet hızında bir salvo geldi. İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, X hesabından şu ifadeleri kullandı:
“Bazı ayrılıklar kayıp değildir. Bazen sadece yük hafifler. Bugün o günlerden biri...”
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