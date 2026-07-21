Özgür Özel ile birlikte yeni partiye geçecekler! İşte CHP'den ayrılacak milletvekillerinin tam listesi
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CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, konuşma yapmak için bugün son kez CHP kürsüsünde çıktı. Salonda yer alan 82 vekilin Özel ile birlikte Yeni Parti'ye geçeceği öğrenildi. İşte o vekillerin isimleri...
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda veda konuşması yaptı. CHP Grup Toplantısına katılan milletvekillerinin özel il birlikte Yeni Parti'ye geçiş yapacağı öğrenildi.
Sözcü TV muhabiri Bala Ateş Irmak, salondaki 82 milletvekilinin toplantı için salonda hazır bulunduğunu belirtti.
İşte Yeni Parti'ye geçecek milletvekilleri:
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