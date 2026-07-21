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Eğitim ÖSYM duyurdu! 2026 YKS cevap anahtarı ve aday cevapları erişime açıldı
Eğitim

ÖSYM duyurdu! 2026 YKS cevap anahtarı ve aday cevapları erişime açıldı

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ÖSYM duyurdu! 2026 YKS cevap anahtarı ve aday cevapları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına ait cevap kâğıtlarını erişime açtı.

Adaylar, sınavda kullandıkları cevap kâğıtlarına ve doğru cevaplara ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek. T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapan adaylar, "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranı aracılığıyla cevap kâğıtlarını, optik okuyucu tarafından okunan işaretlemeleri ve doğru cevapları inceleyebilecek.

Sistemde ayrıca adaylar, soru numaralarına tıklayarak her bir sorunun soru kökünü, cevap seçeneklerini, doğru cevabı ve kendilerinin verdiği yanıtı ayrı ayrı görüntüleyebilecek.

Sorular, adayların sınavda kullandıkları kitapçığın soru ve seçenek sıralamasına göre gösterilecek. Adaylar ayrıca testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarının yanı sıra ham puan bilgilerine de erişebilecek.

10 GÜN BOYUNCA AÇIK KALACAK

ÖSYM tarafından erişime açılan cevap kâğıtları ve ilgili bilgiler, adayların incelemesi için 10 gün süreyle sistemde erişilebilir olacak. Bu sürenin ardından görüntüleme ekranı kapatılacak.

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