  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özel’e yol göründü YKS’de imam hatipli şampiyon: İHL nesli başarıdan başarıya koşuyor Kumarcı Haluk Levent, Kızıl Soros ile de “Ahbap”mış! Rüşvet çarkının altından yine Ağbaba çıktı! Yolsuzluk ‘sistem’i İzmit’e uzandı Ege ve Meriç sınırında kirli tezgah: Atina Türkiye korkusuyla İsrail füzelerine sarıldı Bir CHP’li İstanbul klasiği! Metrobüste yangın Dünya şokta! İran, Amazon'u vurdu! Beşiktaşlıların uykusu kaçacak! O Türk kulüp Salah için devreye girdi! Son dakika! YKS sonuçları açıklandı! İşgalin yeni adı: Sarı Hat!
Dünya Seküler laik kesim bunu beklemiyordu! Alkol tüketimini yasaklama kararı alındı
Dünya

Seküler laik kesim bunu beklemiyordu! Alkol tüketimini yasaklama kararı alındı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Seküler laik kesim bunu beklemiyordu! Alkol tüketimini yasaklama kararı alındı

Alman Demir Yolları, yolcu ve çalışan güvenliğini artırmak amacıyla ülke genelindeki tüm tren istasyonlarında alkol tüketimini yasaklama kararı aldı. Bu gelişme Türkiye’de alkol tüketiminin önünün açmak için her türlü oyunu yapan seküler laik kesimde şok etkisi yarattı.

Alman Demir Yolları'ndan (DB) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, tren istasyonlarında alkol tüketimini yasaklamaya yönelik uygulama kademeli olarak hayata geçirilecek ve 15 Ekim 2026'ya kadar ülke genelindeki yaklaşık 5 bin 400 tren istasyonunun tamamında yürürlüğe girecek.

DB Üst Yöneticisi (CEO) Evelyn Palla, tren istasyonlarında alkol tüketimine son vereceklerini belirterek, aşırı alkol tüketiminin şiddet olaylarını artırdığını söyledi.

Palla, "Güvenlik konusunda ciddiyiz. Önceliğimiz çalışanlarımızı ve yolcularımızı korumak." ifadelerini kullandı.

Uygulamanın ilk aşamasında, 1 Eylül'den itibaren Berlin Merkez, Kiel ve Braunschweig tren istasyonlarında alkol tüketimi yasaklanacak.

Almanya'da halen Köln, Münih ve Hamburg'un da aralarında bulunduğu 30 tren istasyonunda alkol tüketimi yasağı uygulanıyor.

Ekim ayı ortasına kadar ülke genelindeki diğer tüm tren istasyonlarında da yasak yürürlüğe girecek.

Yasak, istasyonlardaki restoran ve kafeleri kapsamayacak. Yolcuların kapalı ambalajdaki alkollü içecekleri bagajlarında veya alışveriş sonrası yanlarında taşımalarına ise izin verilecek.

Alkol tüketim yasağını ihlal edenler önce istasyondan çıkarılacak, ihlalin tekrarlanması halinde ise istasyona girişleri yasaklanacak.

Polis Sendikası (GdP) Başkan Yardımcısı Alexander Poitz, Alman basınına yaptığı açıklamada, mevcut personel durumu göz önüne alındığında uygulamanın denetlenmesinin zor olabileceğini belirtti.

Poitz, trenlerde de alkol yasağı uygulanması gerektiğini vurgulayarak, "İstasyonlarda alkol yasağını uygulamak, ancak trenlerde alkol tüketimine izin vermek mantıklı değil." dedi.

Genç kıza çarpıp ölümüne yol açmıştı! 2.63 promil alkollü çıktı "Alkollü değildim" dedi
Genç kıza çarpıp ölümüne yol açmıştı! 2.63 promil alkollü çıktı "Alkollü değildim" dedi

Yerel

Genç kıza çarpıp ölümüne yol açmıştı! 2.63 promil alkollü çıktı "Alkollü değildim" dedi

Ne güzel işte sarhoşlar başka kapıya! Türkiye tatilde ucuz alkolde pahalıymış
Ne güzel işte sarhoşlar başka kapıya! Türkiye tatilde ucuz alkolde pahalıymış

Ekonomi

Ne güzel işte sarhoşlar başka kapıya! Türkiye tatilde ucuz alkolde pahalıymış

'Seküler laik kesimin nasipsizliği ve AHBAP'
'Seküler laik kesimin nasipsizliği ve AHBAP'

Aktüel

'Seküler laik kesimin nasipsizliği ve AHBAP'

Alkol bir ocağı daha söndürdü
Alkol bir ocağı daha söndürdü

Gündem

Alkol bir ocağı daha söndürdü

Burada kazan orada harca! Seküler beyaz Türkler Yunanistan'ı ihya etti
Burada kazan orada harca! Seküler beyaz Türkler Yunanistan'ı ihya etti

Gündem

Burada kazan orada harca! Seküler beyaz Türkler Yunanistan'ı ihya etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Erol

Alkol çok zararlı bir madde uyuşturucu kapsamına alınıp üretimi ve tüketimi yasak kapsamına alınsa yeridir
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23