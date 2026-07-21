Otomotivde indirim fırtınası: İşte ucuzlayan otomobiller!
Otomotiv piyasasında daralan talebi canlandırmak isteyen markalar, dev kampanyaları devreye aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Otomotiv piyasasında daralan talebi canlandırmak isteyen markalar, dev kampanyaları devreye aldı.
Sıfır kilometre otomobil satışlarında yaşanan sert düşüşün ardından dev markalar harekete geçti.
Fiyat indirimlerinin yanı sıra 5 milyon liraya varan yüzde sıfır faizli kredi kampanyaları tüketicilere sunulmaya başlandı.
İşte tüm markaların kampanyaları...
Ford'dan 300 bin liraya kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor.
Toyota'dan 1,5 milyon liraya kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajı bulunuyor.
BMW 5 milyon liraya kadar 5 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriyor.
Audi'de 2 milyon liraya kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri bulunuyor.
Togg, 2 milyon 475 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,25 faiz oranı avantajı sunuyor.
Suzuki'den 300 bin liraya kadar 6 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi kampanyası bulunuyor.
Hyundai'de 250 bin liraya kadar 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi veriliyor.
Nissan'dan 600 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlanıyor.
Renault'tan 200 bin liraya kadar yüzde 0 faiz, 6 ay vade imkanı sunuluyor.
MG'den 700 bin liraya kadar 6 ay vadeli, yüzde 0 faiz oranlı kredi veriliyor.
Opel'den 600 bin liraya kadar, 12 ay vade, yüzde 1,89 faiz seçeneği sunuluyor.
Skoda'dan 1 milyon liraya kadar, 6 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi avantajı bulunuyor.
Dacia'da 150 bin liraya kadar 6 ay vade, yüzde 0 faiz uygulanıyor.
KIA'da 100 bin liraya kadar 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi veriliyor.
Cupra'da 300 bin liraya kadar 12 ay vade, yüzde 0 faiz avantajı var.
Fiat'ta 300 bin liraya kadar 12 ay vade, yüzde 0 faiz avantajı bulunuyor.
BYD 1 milyon liraya kadar 1 2ay vade, yüzde 1,99 oranında faiz oranıyla kredi sağlıyor.
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