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Otomotiv
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Yeniakit Publisher
Otomotivde indirim fırtınası: İşte ucuzlayan otomobiller!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomotivde indirim fırtınası: İşte ucuzlayan otomobiller!

Otomotiv piyasasında daralan talebi canlandırmak isteyen markalar, dev kampanyaları devreye aldı.

#1
Foto - Otomotivde indirim fırtınası: İşte ucuzlayan otomobiller!

Sıfır kilometre otomobil satışlarında yaşanan sert düşüşün ardından dev markalar harekete geçti.

#2
Foto - Otomotivde indirim fırtınası: İşte ucuzlayan otomobiller!

Fiyat indirimlerinin yanı sıra 5 milyon liraya varan yüzde sıfır faizli kredi kampanyaları tüketicilere sunulmaya başlandı.

#3
Foto - Otomotivde indirim fırtınası: İşte ucuzlayan otomobiller!

İşte tüm markaların kampanyaları...

#4
Foto - Otomotivde indirim fırtınası: İşte ucuzlayan otomobiller!

Ford'dan 300 bin liraya kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor.

#5
Foto - Otomotivde indirim fırtınası: İşte ucuzlayan otomobiller!

Toyota'dan 1,5 milyon liraya kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajı bulunuyor.

#6
Foto - Otomotivde indirim fırtınası: İşte ucuzlayan otomobiller!

BMW 5 milyon liraya kadar 5 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriyor.

#7
Foto - Otomotivde indirim fırtınası: İşte ucuzlayan otomobiller!

Audi'de 2 milyon liraya kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri bulunuyor.

#8
Foto - Otomotivde indirim fırtınası: İşte ucuzlayan otomobiller!

Togg, 2 milyon 475 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,25 faiz oranı avantajı sunuyor.

#9
Foto - Otomotivde indirim fırtınası: İşte ucuzlayan otomobiller!

Suzuki'den 300 bin liraya kadar 6 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi kampanyası bulunuyor.

#10
Foto - Otomotivde indirim fırtınası: İşte ucuzlayan otomobiller!

Hyundai'de 250 bin liraya kadar 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi veriliyor.

#11
Foto - Otomotivde indirim fırtınası: İşte ucuzlayan otomobiller!

Nissan'dan 600 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

#12
Foto - Otomotivde indirim fırtınası: İşte ucuzlayan otomobiller!

Renault'tan 200 bin liraya kadar yüzde 0 faiz, 6 ay vade imkanı sunuluyor.

#13
Foto - Otomotivde indirim fırtınası: İşte ucuzlayan otomobiller!

MG'den 700 bin liraya kadar 6 ay vadeli, yüzde 0 faiz oranlı kredi veriliyor.

#14
Foto - Otomotivde indirim fırtınası: İşte ucuzlayan otomobiller!

Opel'den 600 bin liraya kadar, 12 ay vade, yüzde 1,89 faiz seçeneği sunuluyor.

#15
Foto - Otomotivde indirim fırtınası: İşte ucuzlayan otomobiller!

Skoda'dan 1 milyon liraya kadar, 6 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi avantajı bulunuyor.

#16
Foto - Otomotivde indirim fırtınası: İşte ucuzlayan otomobiller!

Dacia'da 150 bin liraya kadar 6 ay vade, yüzde 0 faiz uygulanıyor.

#17
Foto - Otomotivde indirim fırtınası: İşte ucuzlayan otomobiller!

KIA'da 100 bin liraya kadar 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi veriliyor.

#18
Foto - Otomotivde indirim fırtınası: İşte ucuzlayan otomobiller!

Cupra'da 300 bin liraya kadar 12 ay vade, yüzde 0 faiz avantajı var.

#19
Foto - Otomotivde indirim fırtınası: İşte ucuzlayan otomobiller!

Fiat'ta 300 bin liraya kadar 12 ay vade, yüzde 0 faiz avantajı bulunuyor.

#20
Foto - Otomotivde indirim fırtınası: İşte ucuzlayan otomobiller!

BYD 1 milyon liraya kadar 1 2ay vade, yüzde 1,99 oranında faiz oranıyla kredi sağlıyor.

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