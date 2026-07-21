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Gündem Meclis'te "Terörsüz Türkiye" için yasa trafiği! Kurtulmuş’tan ikinci ziyaret DEM Parti’ye
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Meclis'te "Terörsüz Türkiye" için yasa trafiği! Kurtulmuş’tan ikinci ziyaret DEM Parti’ye

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Meclis'te "Terörsüz Türkiye" için yasa trafiği! Kurtulmuş’tan ikinci ziyaret DEM Parti’ye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında başlattığı siyasi parti temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından Meclis’te DEM Parti heyeti ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı Meclis'teki makamında ziyaret etti.

Kurtulmuş'u koridorda karşılayan DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli kapıya kadar eşlik ederken, Hatimoğulları ve Bakırhan Kurtulmuş'u kapıda karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Hatimoğulları ve Bakırhan Kurtulmuş'u uğurladı. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bugün ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etmişti. Kurtulmuş, bugün aynı zamanda Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de ayrı ayrı görüşecek.

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