Türkiye, icat çıkaranların ülkesi! Bakan Kacır: Bilgi, teknoloji, inovasyon... Her alanda büyük yol katettik

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, pek çok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kacır, Türkiye’nin sanayi ve teknoloji ülkesi olduğunu vurguladı. Kacır, “Türkiye sadece ağzında gümüş kaşıkla doğanların değil, hayal kuranların, araştıranların, geliştirenlerin, inovasyon yapanların, icat çıkaranların başarı hikâyeleri yazabildikleri bir ülke hâline geldi. Bu da işte Teknoparklarla, AR-Gemerkezleriyle, tasarım merkezleriyle mümkün oldu. Üniversitedeki bilginin teknoloji girişimciliğiyle buluşturulması sayesinde mümkün oldu” dedi.

Ülkede 23 yıl önce sadece 2 teknoparkı olduğunu hatırlatan Kacır, “Sadece 56 şirket buralarda araştırma, geliştirme yapıyordu. Bugün ise 114 teknopark var ve 12 bin 800’den fazla girişim buralarda araştırma, geliştirme, inovasyon yapıyor” cümlelerini kullandı.

Fikir fabrikaları icat ettik

Kacır, araştırma altyapısında elde edilen başarıyı da şöyle anlattı:

“Türkiye’nin özel sektörü bugün inovasyon ekosisteminin lokomotifi hâline geldi. Araştırma altyapılarımızla laboratuvarlarımızla adeta yeni fikirler fabrikaları inşa ettik. Sonuçlarını da her alanda görmeye başladık. Ne kadar büyük sorunlar olursa olsun, karanlık ne kadar baskın hâle gelmiş olursa olsun biz inanıyoruz ki her zaman bir kolaylık vardır ve muhakkak bir aydınlık yakındır. Biz bu anlayışla bu inançla çalıştık tarih boyunca ve bugün de bundan sonra da bu inançla yolumuza devam edeceğiz.”

Bilim, teknoloji ve bilişimde devasa adımlar atan Türkiye, uzay teknolojilerinde ve stratejik bağımsızlık yolunda da tarihi başarılara imza atıyor. Türkiye'nin uzay tabanlı zaman ve frekans teknolojileri alanındaki en stratejik projelerinden biri olan ve milli imkanlarla geliştirilen Rubidyum Atomik Frekans Standardı (RAFS), uzay kalifikasyonunu tamamlamak üzere görevine başlarken, haberleşme altyapıları, bölgesel konumlama sistemleri ve uydu teknolojilerinde kritik rol oynayan yüksek hassasiyetli zamanlama kapasitesi, bu fırlatmayla birlikte tamamen milli imkanlarla uzay ekosistemine kazandırılmış oldu.

Kacır, Milli Uzay Programı için 'milat' demişti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay aracından ilk sinyalin başarıyla alındığı müjdesini vermiş ve atomik saatlerin çalışma prensibine ilişkin detayları paylaşmıştı. Bakan Kacır, "Rubidyum atomu 1 saniyede farklı enerji seviyeleri arasında tam 6 milyar 834 milyon 682 bin 610 kez titreşiyor. Küp uydu üzerinde uzay ortamında doğrulanacak olan RAFS, Türkiye'nin uzay tabanlı zamanlama ve frekans teknolojilerindeki yerli yetkinliğinin en somut göstergesidir" ifadelerini kullanmıştı.

Uzay teknolojilerinde de bağımlılık tarihe karışıyor

Türkiye'nin son dönemde uzay teknolojisinde gerçekleştirdiği hamleler, milli imkanlarda kaydedilen aşamayı gözler önüne serdi.

Milli Atomik Saat projesinin başarıyla uzay ortamında doğrulanması, Türkiye'ye askeri ve sivil uzay operasyonlarında devasa bir avantaj sağlayacak. Bugüne kadar yurt dışından yüksek maliyetlerle temin edilen ve ihracat kısıtlamalarına tabi tutulan bu kritik bileşen, artık milli imkanlarla üretilerek yerli uydu üreticilerine tedarik edilecek.

Gelecekte inşa edilecek milli haberleşme uyduları, savunma sistemleri, derin uzay görevleri ve bölgesel konumlama (GPS/GNSS muadili) projelerinde doğrudan RAFS altyapısı kullanılacak. TÜBİTAK UME’nin ölçüm bilimi ile zaman ve frekans metrolojisindeki köklü tecrübesini uzaya taşıyan bu kritik adım; uydu imalatındaki maliyetleri düşürürken Türkiye'nin uzay ekosistemindeki küresel rekabet gücünü ve stratejik bağımsızlığını zirveye taşıyacak.