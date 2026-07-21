  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özel’e yol göründü YKS’de imam hatipli şampiyon: İHL nesli başarıdan başarıya koşuyor Kumarcı Haluk Levent, Kızıl Soros ile de “Ahbap”mış! Rüşvet çarkının altından yine Ağbaba çıktı! Yolsuzluk ‘sistem’i İzmit’e uzandı Ege ve Meriç sınırında kirli tezgah: Atina Türkiye korkusuyla İsrail füzelerine sarıldı Bir CHP’li İstanbul klasiği! Metrobüste yangın Dünya şokta! İran, Amazon'u vurdu! Beşiktaşlıların uykusu kaçacak! O Türk kulüp Salah için devreye girdi! Son dakika! YKS sonuçları açıklandı! İşgalin yeni adı: Sarı Hat!
Eğitim Asırlık eğitim kurumlarına kafa tutuyor! Kartal Anadolu İHL göz kamaştırıyor
Eğitim

Asırlık eğitim kurumlarına kafa tutuyor! Kartal Anadolu İHL göz kamaştırıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Asırlık eğitim kurumlarına kafa tutuyor! Kartal Anadolu İHL göz kamaştırıyor

ÖSYM’nin yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıklamasıyla birlikte sınavın şampiyonları da netleşti. Bu yıl 2 şampiyon birden çıkaran Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi bu seneye de damga vurdu. 7 Mart 1908'de Padişah II. Abdülhamit'in fermanıyla kurulan asırlık Kabataş Erkek Lisesi 3 şampiyon çıkarırken, 1985'de eğitim hayatına başlayan Kartal AİHL, üst üste çıkardığı şampiyonlar ile zirvedeki yerini pekiştiriyor.

ÖSYM verilerine göre TYT oturumunda birinciliği 5 farklı okuldan öğrenciler paylaşırken, Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Şerif Efe Dartar hem TYT hem de AYT Sayısal alanında çift birincilik elde ederek muazzam bir başarıya imza attı. YDT'de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça alanlarında 5 farklı şampiyon çıkarken; Sözelde Kartal AİHL'den Enes Coşkun, Eşit Ağırlıkta ise Kabataş Erkek Lisesi'nden Tuğsem Bahar Türkiye birincisi oldu.

Sonuçların ÖSYM'nin resmi adresi üzerinden erişime açıldığını belirten ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, tercih maratonunun 29 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurarak adaylara kılavuzu dikkatle inceleme tavsiyesinde bulundu. Öte yandan paylaşılan istatistiklerde kadın adayların sınava katılım oranında erkekleri geride bırakması dikkat çekti. 

DERECEYE GİREN OKULLAR VE YKS’NİN ŞAMPİYONLARI

ÖSYM verilerine göre YKS birincilerinin okullarında Kabataş Erkek Lisesi (3 birinci) ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (2 birinci) öne çıkan kurumlar oldu.

TYT Birincileri

TYT oturumunda birinciliği 5 farklı okuldan öğrenciler paylaştı:

İlker Uyanıker – YTÜ Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Abdullah Uslu – Eskişehir Fatih Fen Lisesi

Miraç Koşar – Şanlıurfa Fen Lisesi

Doğa Erdemir – Kadıköy Anadolu Lisesi

Şerif Efe Dartar – Kabataş Erkek Lisesi

AYT Birincileri (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık)

Sayısal: Şerif Efe Dartar (Kabataş Erkek Lisesi – Hem TYT hem AYT Sayısal Birincisi)

Sözel: Enes Coşkun (Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi)

Eşit Ağırlık: Tuğsem Bahar (Kabataş Erkek Lisesi)

YDT Birincileri (5 Farklı Dil)

Almanca: Eylül Uyar (Kabataş Erkek Lisesi)

Arapça: Ammar Mahmud (Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi)

Fransızca: Sena İlhan (Açık Öğretim Lisesi)

İngilizce: Doğa Erdemir (Kadıköy Anadolu Lisesi)

Rusça: Ela Demirel (Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi)

ÖSYM BAŞKANI ERSOY'DAN UYARILAR

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yaptığı yazılı açıklamada, dereceye giren öğrencileri, ailelerini ve tüm eğitim camiasını tebrik etti. Adayların sonuçları kurumsal web sitesi ([https://ykssonuc.osym.gov.tr/](https://ykssonuc.osym.gov.tr/)) üzerinden öğrenebileceklerini hatırlatan Ersoy, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: "Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu YKS sonuçlarını ilan ettik. 2026-YKS tercih işlemleri, 29 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylarımızın ilgi alanları ile yeteneklerini dikkate alarak kılavuzdaki detayları dikkatle incelemelerini tavsiye ediyorum."

KADIN ADAYLARIN KATILIM ORANI ERKEKLERİ GERİDE BIRAKTI

ÖSYM'nin paylaştığı istatistiklere göre sınava katılım oranlarında kadın adayların üstünlüğü dikkat çekti:

TYT: Başvuran 2.425.627 adayın 2.255.076'sı sınava girdi. Katılım oranı kadınlarda %94,21, erkeklerde %91,48 oldu.

AYT: Başvuran 1.627.970 adayın 1.473.113'ü sınava girdi. Katılım oranı kadınlarda %92,33, erkeklerde %88,09 olarak gerçekleşti.

YDT: Başvuran 203.640 adayın 143.270'i sınava katıldı. Katılım oranı kadınlarda %74,99, erkeklerde %63,81 seviyesinde kaldı.

Toplamda 3 oturumda 680 sorunun yöneltildiği YKS'nin AYT oturumundaki 11 alt testin 8'inde erkek adayların, 3'ünde ise kadın adayların net ortalamasının daha yüksek olduğu bildirildi. Geleceklerini şekillendirecek olan adaylar için maraton şimdi tercih süreciyle devam edecek.

 

Son dakika! YKS sonuçları açıklandı!
Son dakika! YKS sonuçları açıklandı!

Gündem

Son dakika! YKS sonuçları açıklandı!

YKS’de imam hatipli şampiyon: İHL nesli başarıdan başarıya koşuyor
YKS’de imam hatipli şampiyon: İHL nesli başarıdan başarıya koşuyor

Eğitim

YKS’de imam hatipli şampiyon: İHL nesli başarıdan başarıya koşuyor

Bakanlık, YKS tercih kılavuzunu yayımladı! Rehberlik edecek öneriler sunuluyor
Bakanlık, YKS tercih kılavuzunu yayımladı! Rehberlik edecek öneriler sunuluyor

Eğitim

Bakanlık, YKS tercih kılavuzunu yayımladı! Rehberlik edecek öneriler sunuluyor

ÖSYM duyurdu! 2026 YKS cevap anahtarı ve aday cevapları erişime açıldı
ÖSYM duyurdu! 2026 YKS cevap anahtarı ve aday cevapları erişime açıldı

Eğitim

ÖSYM duyurdu! 2026 YKS cevap anahtarı ve aday cevapları erişime açıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özcan'ın cinsel saldırı davasında ahlaksızlık zirve yaptı: 'Rızam dışında sapkın ilişkiye zorlandım!'
Gündem

Özcan'ın cinsel saldırı davasında ahlaksızlık zirve yaptı: 'Rızam dışında sapkın ilişkiye zorlandım!'

Bolu'da görülen cinsel saldırı davasının ilk duruşmasında müşteki Öznur Çağalı'nın ifadeleri 'ahlaksızlığın bu kadarına da pes' dedirtti. Ça..
Gizemli çanta, 3 kg altın rüşvet itirafı, "Öldürsem doymam" tehdidi... Fatma Kaplan Hürriyet soruşturmasında şok detaylar!
Gündem

Gizemli çanta, 3 kg altın rüşvet itirafı, "Öldürsem doymam" tehdidi... Fatma Kaplan Hürriyet soruşturmasında şok detaylar!

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya yakın iş insanı Turgut Koç’un "3 kilo altın rüşvet" itirafıyla sarsılan CHP'li İzmit Be..
Kapatılan hesabından 'veda' başlıklı yazı yayınladı! Rezaletlerimi itiraf ediyorum sevilecek yanım yok!
Gündem

Kapatılan hesabından 'veda' başlıklı yazı yayınladı! Rezaletlerimi itiraf ediyorum sevilecek yanım yok!

X hesabına erişim engeli getirilen Haluk Levent, hesabı kapanmadan önce yayımladığı açıklamayla hakkındaki iddialara yanıt verdi. “Veda Önce..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23