Asırlık eğitim kurumlarına kafa tutuyor! Kartal Anadolu İHL göz kamaştırıyor

ÖSYM verilerine göre TYT oturumunda birinciliği 5 farklı okuldan öğrenciler paylaşırken, Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Şerif Efe Dartar hem TYT hem de AYT Sayısal alanında çift birincilik elde ederek muazzam bir başarıya imza attı. YDT'de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça alanlarında 5 farklı şampiyon çıkarken; Sözelde Kartal AİHL'den Enes Coşkun, Eşit Ağırlıkta ise Kabataş Erkek Lisesi'nden Tuğsem Bahar Türkiye birincisi oldu.

Sonuçların ÖSYM'nin resmi adresi üzerinden erişime açıldığını belirten ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, tercih maratonunun 29 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurarak adaylara kılavuzu dikkatle inceleme tavsiyesinde bulundu. Öte yandan paylaşılan istatistiklerde kadın adayların sınava katılım oranında erkekleri geride bırakması dikkat çekti.

DERECEYE GİREN OKULLAR VE YKS’NİN ŞAMPİYONLARI

ÖSYM verilerine göre YKS birincilerinin okullarında Kabataş Erkek Lisesi (3 birinci) ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (2 birinci) öne çıkan kurumlar oldu.

TYT Birincileri

TYT oturumunda birinciliği 5 farklı okuldan öğrenciler paylaştı:

İlker Uyanıker – YTÜ Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Abdullah Uslu – Eskişehir Fatih Fen Lisesi

Miraç Koşar – Şanlıurfa Fen Lisesi

Doğa Erdemir – Kadıköy Anadolu Lisesi

Şerif Efe Dartar – Kabataş Erkek Lisesi

AYT Birincileri (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık)

Sayısal: Şerif Efe Dartar (Kabataş Erkek Lisesi – Hem TYT hem AYT Sayısal Birincisi)

Sözel: Enes Coşkun (Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi)

Eşit Ağırlık: Tuğsem Bahar (Kabataş Erkek Lisesi)

YDT Birincileri (5 Farklı Dil)

Almanca: Eylül Uyar (Kabataş Erkek Lisesi)

Arapça: Ammar Mahmud (Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi)

Fransızca: Sena İlhan (Açık Öğretim Lisesi)

İngilizce: Doğa Erdemir (Kadıköy Anadolu Lisesi)

Rusça: Ela Demirel (Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi)

ÖSYM BAŞKANI ERSOY'DAN UYARILAR

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yaptığı yazılı açıklamada, dereceye giren öğrencileri, ailelerini ve tüm eğitim camiasını tebrik etti. Adayların sonuçları kurumsal web sitesi ([https://ykssonuc.osym.gov.tr/](https://ykssonuc.osym.gov.tr/)) üzerinden öğrenebileceklerini hatırlatan Ersoy, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: "Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu YKS sonuçlarını ilan ettik. 2026-YKS tercih işlemleri, 29 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylarımızın ilgi alanları ile yeteneklerini dikkate alarak kılavuzdaki detayları dikkatle incelemelerini tavsiye ediyorum."

KADIN ADAYLARIN KATILIM ORANI ERKEKLERİ GERİDE BIRAKTI

ÖSYM'nin paylaştığı istatistiklere göre sınava katılım oranlarında kadın adayların üstünlüğü dikkat çekti:

TYT: Başvuran 2.425.627 adayın 2.255.076'sı sınava girdi. Katılım oranı kadınlarda %94,21, erkeklerde %91,48 oldu.

AYT: Başvuran 1.627.970 adayın 1.473.113'ü sınava girdi. Katılım oranı kadınlarda %92,33, erkeklerde %88,09 olarak gerçekleşti.

YDT: Başvuran 203.640 adayın 143.270'i sınava katıldı. Katılım oranı kadınlarda %74,99, erkeklerde %63,81 seviyesinde kaldı.

Toplamda 3 oturumda 680 sorunun yöneltildiği YKS'nin AYT oturumundaki 11 alt testin 8'inde erkek adayların, 3'ünde ise kadın adayların net ortalamasının daha yüksek olduğu bildirildi. Geleceklerini şekillendirecek olan adaylar için maraton şimdi tercih süreciyle devam edecek.