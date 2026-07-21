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Gündem Bakan Fidan duyurdu: Türkiye’nin Asya Pasifik açılımında tarihi adım
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Bakan Fidan duyurdu: Türkiye’nin Asya Pasifik açılımında tarihi adım

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Bakan Fidan duyurdu: Türkiye’nin Asya Pasifik açılımında tarihi adım

Dışişleri Bakanı Fidan, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda alınan kararla Türkiye'nin resmen ASEAN Diyalog Ortağı statüsü kazandığını açıkladı. Kararın, Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesiyle ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralaması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin, ASEAN Dışişleri Bakanları'nın Manila'da aldığı kararla ASEAN'ın Diyalog Ortağı olarak kabul edildiğini duyurdu. Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen, dünyaya ve olaylara çok yönlü bakabilen, uluslararası gündeme ve küresel sisteme etki edebilen dış politikada, bugün önemli bir sonuç daha elde ettiklerini belirtti.

Türkiye, Asya-Pasifik bölgesindeki diplomatik ve ekonomik ilişkilerini güçlendirecek önemli bir statü elde etti.

BÖLGESEL VE KÜRESEL DENGELERDE YENİ DÖNEM

Güneydoğu Asya ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve güvenlik alanındaki iş birliğini en üst seviyeye taşıyacak olan bu statü, Türkiye'nin küresel diplomasi ağını daha da güçlendirecek. Kararın ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, Türkiye'nin küresel aktörlerle geliştirdiği stratejik ortaklıkların Asya coğrafyasında artarak devam edeceğini vurguladı.

Fidan, "Türkiye, ASEAN Dışişleri Bakanları’nın Manila’da aldığı kararla ASEAN’ın Diyalog Ortağı olarak kabul edildi. Böylece, ASEAN içinde üye ülke statüsünün hemen ardından gelen ve daha önce sadece 11 devletin kabul edildiği bir konuma ulaştık. 2024’te yaptığımız başvurunun ardından, süreç boyunca destek veren Dışişleri Bakanı arkadaşlarıma, Dönem Başkanı Filipinler’e ve ASEAN Sekretaryası’na içten teşekkür ediyorum." dedi.

Bu gelişmenin, Türkiye'nin küresel diplomasisinin doğu ekseni olan Asya-Pasifik'teki etkinliğini artırmak, ASEAN bölgesine yönelik uzun vadeli stratejiyi ilerletmek ve mevcut projeleri sonuçlandırmak bakımından son derece önemli olduğuna dikkati çeken Fidan, şöyle devam etti:

"2010’da ASEAN’la kurumsal ilişkilerimizin temelini atmamızdan bu yana, ASEAN ülkeleriyle her alanda iş birliğimizi artırmış ve ticaret hacmimizi 6,5 milyar dolardan 16 milyar dolara çıkarmıştık. Diyalog Ortağı statüsüyle beraber, yaklaşık 700 milyon nüfusu ve 4 trilyon ABD dolarını aşan ekonomisi bulunan ASEAN bölgesiyle siyasi ve ekonomik iş birliğimizin daha da derinleşeceğine inanıyoruz. Bu yeni dönemin ülkemiz ve ASEAN üyeleri için hayırlı olmasını diliyorum."

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