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Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı sinsi hamle! Hedef ekonomiyi vurmak

Yunanistan'ın Türkiye'nin ekonomisine darbe vurmak için yeni bir hamle yaptığı bildirildi. Sınır kapılarını gece saatlerinde kapatacak olan Yunanistan, koronavirüs bahanesiyle Türkiye'nin ihracatını engellemeyi planlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 22:06:00 -
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı sinsi hamle! Hedef ekonomiyi vurmak

Batı Trakya Türkleri'nin sesi olan Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yunanistan koronavirüs bahanesini öne sürerek Türkiye’nin Avrupa’ya yönelik ihracatını engellemek için harekete geçti. 

Alınan son kararla kara sınır kapılarından geçişleri gece saat 23:00’dan sabah saat 07:00’a kadar durdurduğunu açıkladı. Uygulama 7 Ağustos 2020 Cuma sabahından itibaren başladı.

TIR şoförleri, akşam saat 23:00'dan sabah 7:00'a kadar sınır kapısında beklemek zorunda kalacak. Oluşacak kuyruğun ise çileye dönüşeceği bildirildi.

 Aynı durumun limanlarda da geçerli olacağı, gemiyle gelen bir aracın sözkonusu saatlerde bekletileceği belirtildi.

Amaç Türkiye'yi ekonomik açıdan vurmak

Her alan Türkiye düşmanlığını sürdüren Yunanistan'ın bu kararı, Türkiye'nin ihracatını vurmayı hedeflediği değerlendirildi.

Sınır kapılarında yığılma nedeniyle kuyruk çilesi çekecek olan TIR şoförleri, aynı zamanda yüklerini taahhüt ettikleri sürede varış noktasına teslim edemeyince, tazminat veya yasal yollara maruz kalacak.

Koronavirüs bahane

Yunanistan, bu uygulamayı koronavirüs vakalarının artışını önlemek üzere aldığı kılıfını öne sürüyor.

Yunanistan'ın bu hamlesi "Gece saat 23:00 sabah 07:00 arasında tehlike var da diğer saatler tehlike yok mu?", "Koronavirüs geceden sabaha kadar mı bulaşıyor" sorularını akıllara getirdi.

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