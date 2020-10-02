  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yunanistan'dan Türkiye'ye düşmanca hamle! Masaya oturup bunu da yaptılar
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye'ye düşmanca hamle! Masaya oturup bunu da yaptılar

Türkiye ile masaya oturan Yunanistan'ın AB zirvesinde hazırlanan ortak bildiri taslağının Türkiye-AB ilişkilerine ayrılan bölümünü bloke ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 23:01:00 -
Yunanistan'dan Türkiye'ye düşmanca hamle! Masaya oturup bunu da yaptılar

Yunan medyasında çıkan haberlere göre; Yunanistan hükümet yetkilileri, Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği zirvesinde hazırlanan ortak bildiri taslağında Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili çıkarımlar üzerinde mutabakat sağlanmasını bloke ettiklerini belirtti.

Masaya oturmasına rağmen Türkiye düşmanlığını alenen bir kez daha gösteren Yunanistan yönetimi, Atina'nın belgeyi zirvenin sonuçları olarak kabul etmesi için çok sayıda değişiklik yapılmasını bahane ederek engelledi.

Yaptırım istediler

Yunan yetkililer, hazırlanan ortak bildiri taslağında Türkiye'ye yönelik yaptırımların bulunmamasının blokede etkili olduğunu ifade etti.

Yunan medyasında yer alan haberde, taslak metinde Doğu Akdeniz konusunda çok uluslu zirve yapılmasının öngörüldüğü ve Ankara'ya bölgedeki tüm deniz faaliyetlerini durdurma çağrısı yapıldığı, Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümü için yapıcı çabalar gösterilmesi halinde AB liderlerinin Türkiye'yle Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, göç ve ticaretin serbestleştirilmesi konularında pozitif gündem başlatmaya dair mutabakat sağladığı belirtilerek bu maddelerin çoğunun Ankara'nın ana talepleri olduğu öne sürüldü.

'Türkiye' paniği: Oruç Reis'in bir hareketi Yunanistan'ı salladı!
'Türkiye' paniği: Oruç Reis'in bir hareketi Yunanistan'ı salladı!

Gündem

'Türkiye' paniği: Oruç Reis'in bir hareketi Yunanistan'ı salladı!

Yunanistan'dan ABD ile birlikte yeni provokasyon: Doğu Akdeniz'den ilk görüntüler geldi!
Yunanistan'dan ABD ile birlikte yeni provokasyon: Doğu Akdeniz'den ilk görüntüler geldi!

Dünya

Yunanistan'dan ABD ile birlikte yeni provokasyon: Doğu Akdeniz'den ilk görüntüler geldi!

Mühlet veren Fransa'dan küstah tehdit: Türkiye bize göstersin
Mühlet veren Fransa'dan küstah tehdit: Türkiye bize göstersin

Dünya

Mühlet veren Fransa'dan küstah tehdit: Türkiye bize göstersin

Erdoğan'dan anladıkları dilden uyarı: Kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere...
Erdoğan'dan anladıkları dilden uyarı: Kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere...

Siyaset

Erdoğan'dan anladıkları dilden uyarı: Kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere...

NATO'dan flaş açıklama: Türkiye ile Yunanistan arasında...
NATO'dan flaş açıklama: Türkiye ile Yunanistan arasında...

Gündem

NATO'dan flaş açıklama: Türkiye ile Yunanistan arasında...

Yunanistan'a büyük şok: Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması onaylandı!
Yunanistan'a büyük şok: Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması onaylandı!

Gündem

Yunanistan'a büyük şok: Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması onaylandı!

Dosta güven düşmana korku! Türkiye ve Azerbaycan'a müthiş destek:
Dosta güven düşmana korku! Türkiye ve Azerbaycan'a müthiş destek: "3 devlet, tek millet"

Dünya

Dosta güven düşmana korku! Türkiye ve Azerbaycan'a müthiş destek: "3 devlet, tek millet"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan görüntüleri biraz önce dünyaya servis etti! Ermenistan'ı titreten anlar
Dünya

Azerbaycan görüntüleri biraz önce dünyaya servis etti! Ermenistan'ı titreten anlar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının düşman Ermeni güçlerini vurduğu anları paylaştı.
O ilimizde bir mahalle tedirgin! 12 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Gündem

O ilimizde bir mahalle tedirgin! 12 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Kayseri'de bulunan Sahabiye Mahallesi'nde Mart ayından bu yana 12 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 560 daire de karantina al..
Azerbaycan duyurdu! Ermenistan ile çatışmada bomba gelişme
Gündem

Azerbaycan duyurdu! Ermenistan ile çatışmada bomba gelişme

Azerbaycan ordusunun düzenlediği son operasyonlarda Ermenistan ordusuna ait 5 zırhlı araç kullanılamaz hale getirilirken çok sayıda Ermeni a..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay