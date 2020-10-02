Yunanistan'dan Türkiye'ye düşmanca hamle! Masaya oturup bunu da yaptılar

Yunan medyasında çıkan haberlere göre; Yunanistan hükümet yetkilileri, Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği zirvesinde hazırlanan ortak bildiri taslağında Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili çıkarımlar üzerinde mutabakat sağlanmasını bloke ettiklerini belirtti.

Masaya oturmasına rağmen Türkiye düşmanlığını alenen bir kez daha gösteren Yunanistan yönetimi, Atina'nın belgeyi zirvenin sonuçları olarak kabul etmesi için çok sayıda değişiklik yapılmasını bahane ederek engelledi.

Yaptırım istediler

Yunan yetkililer, hazırlanan ortak bildiri taslağında Türkiye'ye yönelik yaptırımların bulunmamasının blokede etkili olduğunu ifade etti.

Yunan medyasında yer alan haberde, taslak metinde Doğu Akdeniz konusunda çok uluslu zirve yapılmasının öngörüldüğü ve Ankara'ya bölgedeki tüm deniz faaliyetlerini durdurma çağrısı yapıldığı, Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümü için yapıcı çabalar gösterilmesi halinde AB liderlerinin Türkiye'yle Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, göç ve ticaretin serbestleştirilmesi konularında pozitif gündem başlatmaya dair mutabakat sağladığı belirtilerek bu maddelerin çoğunun Ankara'nın ana talepleri olduğu öne sürüldü.