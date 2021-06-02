Yunanistan'dan Türkiye sınırına kulakları sağır eden sistem yerleştiriyor

Yunanistan, bu çerçevede Farecik mevkiinde maliyeti 63 milyon euro olan 26.5 kilometre uzunluğunda ve 4.5 metre yüksekliğindeki çelik parmaklıklı duvarın inşasına hız verildi. Hedef, söz konusu sistemin yıl sonuna kadar devreye sokulması.

Duvarın önümüzdeki aylarda tamamlanması programlanıyor. Yine Meriç'te Pazarkule'nin karşısındaki Kastanies'ten Nea Vissa köyüne kadar uzanan ve 2012'de inşa edilen 10.3 kilometrelik tel çitte de bakım-onarım çalışmaları tamamlandı. Tel çit, geçen yılki sığınmacı krizinde büyük hasar görmüştü.

15 kilometre mesafe

Ayrıca Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği ve 15 milyon Euro'ya satın alınan 11 modern radar ve kameranın yanı sıra, sağırlığa bile yol açabilen 2 adet seyyar LRAD (Uzun Erimli Akustik) cihazlarının testlerine de başlandı. Türk toprakları içinde gerçek zamanda 15 kilometre mesafeye kadar izleme menzili bulunan radar ve kameralardan alınan veriler, sınır bölgesinde Sofulu, Farecik, Demoteka ile Tihero'daki karakollarında bulunan kontrol merkezlerine naklediliyor.

LRAD cihazı iki kilometre menzilli

"Ses topu" olarak da bilinen seyyar LRAD cihazından çıkan ses dalgaları ise 2 kilometreye kadar yayılabiliyor. Sesin rahatsız etmesi için 300 metrelik uzaklık yetiyor. Cihaz, kulaklarda çınlama yaratıyor, bu da kitlelerde şaşkınlığa, paniğe yol açıyor. LRAD cihazlarından çıkan ses dalgalarında desibelin yüksek tutulması halinde de kalıcı sağırlığa neden olabiliyor. Bu arada, 2015'teki sığınmacı krizinden sonra, teknolojiye ve araştırmaya 3.7 milyar Euro harcayan AB de Meriç hududunda işe yarayıp yaramayacağını tespit amacıyla 10 farklı güvenlik sistemini test ediyor. Söz konusu sistemler arasında yalan dedektörü, sığınmacıların saklanabilecekleri bölgelerdeki ağaç ve yeşillikleri sanal ortamda silen cihaz ve yine saklanan sığınmacıların bulunabilmeleri için avuç içi tarayıcısıyla, eldeki damar örüntüsünu kaydeden biyometrik tanımlayıcı da bulunuyor.