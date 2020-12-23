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Dünya Yunanistan'dan Türkiye ile ilgili küstah adım! 'Başka seçenek yok' diyerek duyurdular
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye ile ilgili küstah adım! 'Başka seçenek yok' diyerek duyurdular

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'daki kirli emellerini açıkladı. Dendias asıl amaçlarının deniz sınırlandırılması anlaşmasını iptal etmek olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 11:39:00 -
Yunanistan'dan Türkiye ile ilgili küstah adım! 'Başka seçenek yok' diyerek duyurdular

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile ilgili küstah çıkışlarını sürdürüyor.

Dendias, ülkesinin Libya'da iki ana hedefi olduğunu ve bunların en önemlisinin Türkiye'nin Yunanistan'ın Girit adası açıklarında askeri üs kurmasını engellemek olduğunu söyledi.

Greek City Times web sitesinde yer alan haberlere göre Dendias, Yunanistan'ın Libya'da pek fazla seçeneği olmadığını belirterek, "İlk endişemiz Girit'in karşısındaki Libya kıyılarının dost güçlerin kontrolü altında olmasını sağlamaktı" dedi.

Dendias, “Türk üssünün kurulmasını önlemek ve Fayez al-Sarraj hükümetinin Türk-Libya muhtırasına ilişkin kararını iptal etmek”dedi.

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı, Avrupa-Türkiye ilişkilerinde istediğimiz yolda Avrupalıların kendilerinin kesin bir karar vermediklerini ve Türkiye'nin büyük olasılıkla ayrılık politikasına devam edeceğini söyledi.

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