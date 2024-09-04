﻿Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Resmen akın ettik: Yunanistan'ı ziyaret eden Türklerin sayısı açıklandı!

2024 yılında Yunan Adaları'na kapıda vize uygulamasının getirilmesiyle, vatandaşlarımız tatilde Yunan'ı tercih etmeye başladı. Sosyal medya Yunan'dan gelen adisyonlarla doldu taştı. Peki gitmeyen üç kişinin kaldığı Yunanistan'ı kaç Türk ziyaret etti?

Geçtiğimiz Nisan ayında Yunan Adaları'na kapıda vize uygulaması başladı.

60 euro karşılığında alabileceğiniz kapıda vize, tatilciler için güzel bir fırsat haline dönüştü. Ülkemizde fiyatların artması, otellerin fahiş fiyatları, rahat bir tatil yapmak isteyenleri farklı rotalar aramaya, dolayısıyla da Yunan Adaları'na yönlendirdi.

Yaz tatili boyunca, sosyal medyada Yunan'dan gelen adisyonlar eksik olmadı.

Tatil için Yunan Adaları'nı tercih edenler, tatillerinin her detayını aktardı. Feribotundan tutun da yemeğine, kaldığı otelden girdiği plaja kadar her harcamasını özetleyen tatilciler, bizlere de fikir verdi.

Yunan Adaları'nda tatil övülürken bir yandan da kapıda vize uygulamasının o kadar kolay olmadığı çıktı ortaya.

Kapıda vize için saatlerce beklemek zorunda olduğunuz, üstelik vizenin verilip verilmeyeceğini bilmediğiniz ortaya çıktı.

Bir tatilcinin yaşadıklarına burada yer vermiştik;

Olumsuz deneyimlerini anlatan tatilciler olsa da Türkler Yunan Adaları'nda tatil yapmaktan vazgeçmedi.

Adeta Türk akınına uğrayan Yunan Adaları'nı 9 günlük bayram tatilinde 50 binin üzerinden vatandaşımız tercih etmişti.

Turizmdatabank'ın SETE'den derlediği verilere göre, Yunanistan'a yurt dışından gelen ziyaretçi sayısı belli oldu.

Yunanistan'ı ziyaret eden turist sayısının 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde yüzde 10 dolayında artarak 20,6 milyonu geçtiği aktarıldı.

Karayolu girişlerinde en büyük artış yüzde 38,4 ile Türkiye'den kaydedildi.

Türkiye’den gelenlerin sayısının ise 742 bine yaklaştığı açıklandı.