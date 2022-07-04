Yunanistan'dan Türk İHA'larına karşı yeni hamle

Yunanistan’ın önemli basın organlarından olan Kathimrini gazetesi, Yunanistan’ın son iki ay içinde adalar ve ülkenin diğer kritik tesislerinin Türk İHA’larından korunması için aktif çalışma yürüttüğünü yazdı.

Kurulan bu yeni altyapının, Türk İHA’larına karşı bir elektronik şemsiye görevi görmesi planlanıyor. Sistem insanız hava araçlarının uçuş planlarını bozmak ve onları iletişimsiz bırakmak için İsrail teknolojisini kullanıyor.

Yazar Vassilis Nedos “Üzerinde çalışılan sistemin temelde İsrail’in Demir Kubbe sistemine benzediğini ancak Yunanistan’ın ihtiyaçları doğrultusunda topçu roketlerinden ziyade adaların ve diğer sınır bölgelerinin coğrafi şartlarına uygun İHA karşıtı bir sistem” olduğunu yazdı.

İsrail’in Rafael Advanced Defense Systems firması tarafından yeni geliştirilen Drone Dome – Drone Kubbesi adından anlaşılacağı gibi insansız hava araçlarına karşı koymak için geliştiriliyor. Burada İHA sistemlerinin iletişimlerini ve GPS’lerini bozarak İHA’ları etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor. Rafael firması Yunanistan için sistemin özelleştirilmiş versiyonlarını sunuyor.

Geçtiğimiz Şubat ayında emekli Yunan general Evangelos Yeorgusis Meriç Nehri’nden Yunan adaları Kastellorizo ​​ve Meis’e düzenli uçuşlar yapan Türk İHA’larının Yunanistan için ciddi bir problem olduğunu açıklamıştı. TSK envanterinde bulunan Bayraktar TB2 ve ANKA tipi İHA’ların Yunan savaş gemilerinin hareketleri ile adalarda bulunan Yunan askeri unsurları incelemek için bu bölgede günde 3-4 uçuş gerçekleştirdiğini yazmıştı.

Bayraktar TB2 ve ANKA gibi insansız hava araçlarını durdurmak için Yunanistan sık sık F-16’ları bölgeye gönderiyor. Bu durum Yeorgusis’e göre Yunanistan için sürdürülebilir bir olay değil. Ayrıca Yeorgusis, “Yunanistan’ın bununla başa çıkması zaten kolay değil ve Türkiye bölgedeki İHA sayısını ve uçuş sayısını artırırsa daha da zorlaşacak.” ifadelerini kullandı.

Atina yönetimi Türk İHA’larının Yunanistan’a karşı olan avantajının farkında. Bundan ötürü Türk İHA’larının kapasitelerini azaltmak için Drone Dome’un güçlü sensörlerini kullanmayı planlıyor. Ayrıca Drone Dome sisteminden alınan radar ve hedef bilgilerinin Yunan savunma ağı ve savunma sistemleriyle entegre edilmesi planlanıyor. Bu şekilde tespit edilen İHA’ların olası bir çatışmada hava savunma sistemleriyle vurulması hedefleniyor.

Yunanistan ve İsrail savunma ilişkileri 2010’lu yıllardan itibaren giderek artıyor. 2021 yılında Yunan Hava Kuvvetleri ile İsrail merkezli Elbit Systems şirketi arasında, Yunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu pilotların eğitim faaliyetleri için 1.68 milyar ABD Doları değerinde bir anlaşma imzalanmıştı.

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