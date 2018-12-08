Yunanistan'dan Soldado'ya sürpriz talip
Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında bir performans gösteren İspanyol futbolcu Roberto Soldado için Olympiakos, harekete geçti.08 Aralık 2018 Cumartesi 17:48
Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Roberto Soldado'ya sürpriz bir talip çıktı. Yunanistan temsilcisi Olimpiakos'un İspanyol golcüyü transfer etmek istediği belirtildi.
Martins, olumlu rapor verdi
Devre arasında forvet transferi yapılmasını isteyen Teknik Direktör Pedro Martins'in Soldodo'nun transfer edilmesi yönünde yönetime rapor verdiği öğrenildi. Olimpiakos yönetimi, Soldado için ocak ayında nabız yoklayacağı ve Fenerbahçe'nin kapısı çalacağı belirtildi.
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