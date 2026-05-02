İran yüzlerce kişinin mal varlığına el koydu
İran'da yüzlerce kişinin mal varlığına el konuldu. Tahran savcılığı, yaptığı açıklamayla "İran'ın güvenliğini tehlikeye atan" 250'den fazla kişinin mal varlığına el konulduğunu duyurdu.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran savcılığı, 250'yi aşkın kişinin taşınabilir ve taşınmaz mal varlığına el koydu.
ABD VE İSRAİL ETKİSİ ALTINDAKİ İSLAM KARŞITI GRUPLARLA İLİŞKİLİ 250 KİŞİNİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Söz konusu kişilerin, "ülke güvenliğini tehlikeye atan, ABD ile İsrail etkisi altında ve İslam devrimi karşıtı gruplarla ilişkili" olduğu öne sürüldü.
Tahran savcısı Ali Salihi, yaptığı açıklamada, ülkedeki yargı sisteminin ülke güvenliğini tehlikeye atanlara karşı ciddiyetle hareket ettiğini ve kamu güvenliğinin sağlanması için kararlılıkla mücadele edileceğini belirtti.