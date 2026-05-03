Erivan'da 18 yıl sonra tarihi zirve! Kafkasya'da yeni bir dönem başlıyor!

Türkiye ile Ermenistan arasındaki diplomatik buzlar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın tarihi ziyaretiyle eriyor. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için yarın Erivan'a gidecek olan Yılmaz, tam 18 yıl aradan sonra Türkiye'den Ermenistan'a bu düzeyde gerçekleşen ilk ziyarete imza atarak diplomatik temasları yeniden canlandıracak.

Türkiye-Ermenistan hattında diplomatik temaslar yeniden canlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Erivan'a giderek 18 yıl sonra bu düzeyde gerçekleşen ilk ziyarete imza atacak. Ziyarette bölgesel güvenlik, ekonomi ve iş birliği başlıkları öne çıkacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 4 Mayıs'ta "Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar" temasıyla düzenlenecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Yılmaz'ın yapacağı resmi ziyaret, Türkiye'den Ermenistan'a 18 yıl sonra bu seviyede yapılan ilk ziyaret olacak.

 

Yuvarlak Masa Toplantısı'na da katılacak olan Yılmaz'ın, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobahidze ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Demokratik dayanıklılığı güçlendirmek, bağlantısallığı geliştirmek ve ekonomi ile enerji güvenliğini pekiştirmek amacıyla daha yakın işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik adımların değerlendirileceği zirvede, bölgedeki son gelişmeler ve küresel sorunlar değerlendirilecek.

43 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının davet edildiği zirvenin bir sonraki toplantısının kasım ayında İrlanda'da düzenlenmesi planlanıyor.

Ne işiniz var Türk düşmanlarının başketntinde...

yorumcu yazmıs giden sahıs kim bak bakalım ???

Cevdet Yılmaz, 1 Nisan 1967 tarihinde Bingöl'de doğmuştur. Bingöllü olan Yılmaz, köken olarak Zaza kürt ailesine mensuptur.AIden alınma kafama göre yazmıyorum ????
