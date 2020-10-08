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Gündem Yunanistan'dan skandal karar! NAVTEX ilan edip...
Gündem

Yunanistan'dan skandal karar! NAVTEX ilan edip...

Türkiye ve Yunanistan arasında NATO Karargahı'ndaki kritik görüşme öncesi Atina yönetiminden skandal bir adım geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 16:15:00 - 2020-10-08 16:49:09
Yunanistan'dan skandal karar! NAVTEX ilan edip...

Türkiye ve Yunanistan arasında NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantı öncesinde Yunan yetkililer provokatif bir adım atarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kapsayacak şekilde Ege Denizi’nde atış eğitimleri için NAVTEX ilan etti.

Güvenlik kaynakları: Türkiye sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk temelinde çözülmesi için çaba harcarken Yunanistan’ın daha önce üzerinde mutabakata varılmış bir ilkeyi bilerek ihlal etmesi gerçek niyetini bir kez daha ortaya koymuştur.

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