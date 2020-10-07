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Dünya Yunanistan'dan skandal Azerbaycan kararı
Dünya

Yunanistan'dan skandal Azerbaycan kararı

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan güçlerine büyük darbe indirmeye devam ediyor. Bu durumdan rahatsız olan Yunanistan skandal bir karar imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 14:55:00 -
Yunanistan'dan skandal Azerbaycan kararı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Bakü Büyükelçisinin istişare amacıyla geri çağırıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Büyükelçinin Atina'ya geri çağrılmasına gerekçe olarak, "Azerbaycan hükümetinin asılsız ve hakaret içeren iddiaları” gösterildi.

Azerbaycan, daha önce yaptığı açıklamalarla Atina'ya sert suçlamalarda bulunmuştu. Bakü yönetimi, Atina'yı Dağlık Karabağ'da Ermenilere destek için savaşçılar göndermek, Azerbaycan'a yönelik terör eylemi hazırlıklarına destek vermek ve siber saldırılara müsamaha göstermekle suçlamıştı.

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