Yunanistan'dan S-300'ler için Türkiye şartı

ABD Hava Kuvvetleri, F-35A ve F-15E savaş uçaklarının Yunanistan’ın Girit Adası'ndaki Souda Hava Üssü'ne konuşlandırmaya hazırlandığı ifade edildi.

Yunanistan'ın en saygın gazetelerinden Kathimerini'de yer alan habere göre; bu konuşlanmanın gerçekleşmesi için Washington yönetimi Yunan hükümetine gerekli başvuruyu yaptı.

Yunan makamları başvuru sonrası bürokratik mekanizmayı işletime alırken; söz konusu onayın verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Jetler tatbikata katılacak

Bölgeye kaç uçağın, personelin geleceği ve ne kadar süre kalacağına dair bir bilgi paylaşılmazken; jetlerin bazı tatbikat ve operasyonlara katılacağı belirtildi.

ABD ordusu, Girit'teki Souda üssüne büyük altyapı yatırımları yaparak; F-35 gibi son teknoloji uçakların konuşlanabileceği pozisyona getirdi.

ABD'nin S-300 teklifine Türkiye koşulu

Öte yandan ABD Yunanistan'dan 90'lı yıllarda Rusya'dan satın aldığı S-300 bataryalarının yanı sıra Yunan ordu envanterindeki OSA-AK ve TOR M-1 hava savunma sistemleri ile BMP-1 tipi zırhlı araçların da Ukrayna'ya gönderilmesini istedi.

Atina'nın ise buna karşılık Midilli, Sakız ve Rodos gibi adalara telafi sistemler gönderilmesini istediği bildirildi.

"Türkiye'den gelen tehditler var"

Yunanistan'ın saygın diğer bir gazetesi Ta Nea'nın, Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili geniş bilgiye sahip kaynaklara dayandırdığı haberinde; Yunanistan'ın ABD ile temaslarda "Türkiye'den gelen tehditlere ve Türk savaş uçaklarının Yunan adaları üzerinde sürekli gerçekleştirdiği uçuşlara" işaret ettiği bildirildi.

Habere göre Yunanistan, "Ancak ABD ya da diğer NATO ülkelerinin Midilli, Sakız ve Rodos gibi adalarda konuşlu sistemleri acilen telafi etmesi durumunda Atina'nın Ukrayna'ya sevkiyat yapabileceği" yanıtını verdi.

Haber7