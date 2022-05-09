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Dünya Yunanistan'dan Putin'i kızdıracak hamle!
Dünya

Yunanistan'dan Putin'i kızdıracak hamle!

Atina yönetimi, Kiev'e askeri araç sevkiyatı konusunda şart koştu. Benzer araçların, Yunanistan'a temin edilmesi istendi.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 15:04:00 -
Yunanistan'dan Putin'i kızdıracak hamle!

Rus güçlerinin saldırısı altındaki Ukrayna, Batı'dan askeri tedarik talebinde bulunuyor.

Yunan basınından Kathimerini gazetesi, Ukrayna'ya BMP-1 tipi zırhlı muharebe aracı gönderebileceğini yazdı.

Zırhlı araç sevkiyatı konuşuluyor

Yunanistan'ın, elinde bulunan BMP-1 tipi zırhlı muharebe araçlarının yerine geçebilecek benzer araçların kendisine temin edilmesi halinde, Ukrayna'ya bu araçları göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.

Almanya, Yunanistan'ın Ukrayna'ya BMP-1 tipi zırhlı muhabere aracı göndermesini istiyor.

Ukrayna'nın Yunanistan'dan talepleri

AA'nın haberine göre, Ukrayna ise Yunanistan'dan Stinger hava savunma sistemi ve Harpoon tipi anti-gemi füzesi talep ediyor.

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