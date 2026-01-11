  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Poşet yorumları sosyal medyayı karıştırmıştı: Dursun Özbek, Galatasaray taraftarından özür diledi Alanya’da gökyüzü delindi: Yağmur, Dolu ve fırtına hayatı felç etti! Kışın bulaşıcı hastalığı: Depresyon! Uzmanı kurtulmanın tek yolunu açıkladı! Aman dikkat Tezgahlar doldu taştı! Balık fiyatları vatandaşları mutlu etti Real Madrid teklifi kabul edebilir! Şampiyonlar Ligi şampiyonu Arda Güler'i istiyor İstanbul’da kar alarmı! Sabiha Gökçen Havalimanı için flaş karar Cevizin neye yaradığına çok şaşıracaksınız... Müthiş bir besin kaynağı! Otomobil devinden kampanya: Sevilen modelde indirim yapıldı! Sosyal konut projesinde yeni haftanın kura takvimi: 7 ilde 21 konut sahibini buluyor! İşte gün gün TOKİ kura çekiliş tarihleri
Sağlık
9
Yeniakit Publisher
Kışın bulaşıcı hastalığı: Depresyon! Uzmanı kurtulmanın tek yolunu açıkladı! Aman dikkat
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kışın bulaşıcı hastalığı: Depresyon! Uzmanı kurtulmanın tek yolunu açıkladı! Aman dikkat

Kış ayları, kasvetli günler içerisinde birçoğumuzun psikolojisi maalesef bu havaya uysa da uzmanlar ciddi şekilde uyarılarda bulunuyor.

#1
Foto - Kışın bulaşıcı hastalığı: Depresyon! Uzmanı kurtulmanın tek yolunu açıkladı! Aman dikkat

Kış ayı ile birlikte havaların değişimi birçok insanın da ruh halini değiştiriyor. Hatta kış aylarında depresyona girenlerin sayısı oldukça fazla. Peki, ama neden?

#2
Foto - Kışın bulaşıcı hastalığı: Depresyon! Uzmanı kurtulmanın tek yolunu açıkladı! Aman dikkat

Akşam'a açıklamalarda bulunan Uzm. Klinik Psikolog Deniz Mutlu, kış depresyonuna yönelik önerilerde bulundu.

#3
Foto - Kışın bulaşıcı hastalığı: Depresyon! Uzmanı kurtulmanın tek yolunu açıkladı! Aman dikkat

Kış aylarında güneşin az görülmesinden, günlerin kısalmasından ve soğuğun artmasından dolayı isteksizlik ve keyifsizlik durumlarının kış depresyonu olarak yorumlandığını söyleyen Mutlu, şöyle devam etti:

#4
Foto - Kışın bulaşıcı hastalığı: Depresyon! Uzmanı kurtulmanın tek yolunu açıkladı! Aman dikkat

"Bu durum tıbbi olarak mevsimsel duygu durum bozukluğu olarak bilinmektedir. Kış aylarında gün ışığının azalması insanlarda serotonin düzeyini düşürüyor.

#5
Foto - Kışın bulaşıcı hastalığı: Depresyon! Uzmanı kurtulmanın tek yolunu açıkladı! Aman dikkat

İnsanların daha fazla uyku haline, enerji kaybına ve tanımlayamadıkları boşluk diye ifade ettikleri mutsuzluk hissine sebep oluyor. Soğuk hava ile birlikte evde daha fazla olduğumuz günlerin izolasyonunu sosyal ilişkilerimize yansıtmamamız gerekmektedir. Sosyal iletişim izolasyonu oluşturmak ruh halini olumsuz etkilemektedir. "

#6
Foto - Kışın bulaşıcı hastalığı: Depresyon! Uzmanı kurtulmanın tek yolunu açıkladı! Aman dikkat

Yapmamız gerekenin kolay görünüp zor hayata dahil edilen rutinler olduğunu sıralayan Deniz Mutlu, kış depresyonundan kurtaran önerilere şöyle devam etti: "Gün ışığından maksimum faydalanmak, sosyal iletişimi sürdürmek, sabah veya akşam fark etmeksizin yürüyüş veya egzersizler yapmak, uyku ve beslenme düzenine önem vermek gerekir.

#7
Foto - Kışın bulaşıcı hastalığı: Depresyon! Uzmanı kurtulmanın tek yolunu açıkladı! Aman dikkat

Ruh haline yansıyan süreçler bulaşıcı olmasa bile duyguların sosyal olarak yansıyabildiğini unutmamalıyız.

#8
Foto - Kışın bulaşıcı hastalığı: Depresyon! Uzmanı kurtulmanın tek yolunu açıkladı! Aman dikkat

Belirgin şekilde sosyal yaşamın etkilendiğini düşünen kişiler profesyonel destek almayı ihmal etmemelidir. Belki de kış, kendimize biraz daha nazik davranmayı ve alışkanlıkların olduğu yerde farklılıkların da olabileceğini hatırlatan bir mevsimdir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halep'ten acı haber
Gündem

Halep'ten acı haber

Terör örgütü SDG/YPG'nin Halep'teki saldırıları sonucu son dört günde 23 kişi hayatını kaybetti.
Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen'in mide bulandıran rezaleti
Gündem

Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen'in mide bulandıran rezaleti

Boğazına kadar pisliğe batmış olan seküler-laikçi magazin dünyasından pislik akmaya devam ediyor. Uyuşturucudan alınan Selen Görgüzel'in mid..
Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"
Gündem

Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"

Gazeteci yazar Abdurrahman Uzun, yayınladığı son videoda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Venezuela’daki gelişmelere ili..
Leyla Şahin Usta'ya kirli algı operasyonu! O konuşmanın tam metni ortaya çıktı
Gündem

Leyla Şahin Usta'ya kirli algı operasyonu! O konuşmanın tam metni ortaya çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın, TBMM Genel Kurulu’nda Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı ..
Düğün evinde facia: Tüp patladı, gelin ve damat dahil 8 kişi öldü
Dünya

Düğün evinde facia: Tüp patladı, gelin ve damat dahil 8 kişi öldü

Pakistan'da düğün evindeki tüpün patlaması sonucu eğlence faciaya dönüştü. Gelin ve damat dahil 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı...
ABD’den Suriye’de dev operasyon: "Sizi dünyanın her yerinde bulur ve öldürürüz!"
Dünya

ABD’den Suriye’de dev operasyon: "Sizi dünyanın her yerinde bulur ve öldürürüz!"

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye genelindeki IŞİD hedeflerine yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23