Kışın bulaşıcı hastalığı: Depresyon! Uzmanı kurtulmanın tek yolunu açıkladı! Aman dikkat
Kış ayları, kasvetli günler içerisinde birçoğumuzun psikolojisi maalesef bu havaya uysa da uzmanlar ciddi şekilde uyarılarda bulunuyor.
Kış ayı ile birlikte havaların değişimi birçok insanın da ruh halini değiştiriyor. Hatta kış aylarında depresyona girenlerin sayısı oldukça fazla. Peki, ama neden?
Akşam'a açıklamalarda bulunan Uzm. Klinik Psikolog Deniz Mutlu, kış depresyonuna yönelik önerilerde bulundu.
Kış aylarında güneşin az görülmesinden, günlerin kısalmasından ve soğuğun artmasından dolayı isteksizlik ve keyifsizlik durumlarının kış depresyonu olarak yorumlandığını söyleyen Mutlu, şöyle devam etti:
"Bu durum tıbbi olarak mevsimsel duygu durum bozukluğu olarak bilinmektedir. Kış aylarında gün ışığının azalması insanlarda serotonin düzeyini düşürüyor.
İnsanların daha fazla uyku haline, enerji kaybına ve tanımlayamadıkları boşluk diye ifade ettikleri mutsuzluk hissine sebep oluyor. Soğuk hava ile birlikte evde daha fazla olduğumuz günlerin izolasyonunu sosyal ilişkilerimize yansıtmamamız gerekmektedir. Sosyal iletişim izolasyonu oluşturmak ruh halini olumsuz etkilemektedir. "
Yapmamız gerekenin kolay görünüp zor hayata dahil edilen rutinler olduğunu sıralayan Deniz Mutlu, kış depresyonundan kurtaran önerilere şöyle devam etti: "Gün ışığından maksimum faydalanmak, sosyal iletişimi sürdürmek, sabah veya akşam fark etmeksizin yürüyüş veya egzersizler yapmak, uyku ve beslenme düzenine önem vermek gerekir.
Ruh haline yansıyan süreçler bulaşıcı olmasa bile duyguların sosyal olarak yansıyabildiğini unutmamalıyız.
Belirgin şekilde sosyal yaşamın etkilendiğini düşünen kişiler profesyonel destek almayı ihmal etmemelidir. Belki de kış, kendimize biraz daha nazik davranmayı ve alışkanlıkların olduğu yerde farklılıkların da olabileceğini hatırlatan bir mevsimdir."
