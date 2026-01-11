  • İSTANBUL
Yaşam Tokat’ta mülk kavgası vahşete dönüştü: Evlat değil cellat! Baltayla katledilen baba son yolculuğuna uğurlandı
Tokat'ta mülk kavgası vahşete dönüştü: Evlat değil cellat! Baltayla katledilen baba son yolculuğuna uğurlandı

Tokat’ta gayrimenkul satışı yüzünden çıkan tartışmada oğlu M.C. tarafından baltayla öldürülen Zihni Cankurtaran, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yunanistan’dan memleketine huzur aramaya gelen talihsiz babanın dramı yürekleri dağladı.

Tokat, kan donduran bir aile içi cinayetin yasını tutuyor. Bir süre önce Yunanistan’dan memleketi Tokat’a dönüş yapan Zihni Cankurtaran, kendisine ait gayrimenkullerin satışı konusunda oğlu M.C. ile ters düştü. Tartışmanın büyümesi üzerine gözü dönen evlat, öz babasını baltayla katlederek hayattan kopardı. Cinayetin ardından otopsi işlemleri tamamlanan talihsiz babanın naaşı bugün ailesine teslim edildi. Takyeciler Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına katılan yakınları gözyaşlarına boğulurken, zanlı evladın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tokat'ta oğlu tarafından öldürüldüğü iddia edilen Zihni Cankurtaran'ın naaşı, otopsi işlemlerinin ardından aile yakınları tarafından morgdan teslim alınarak toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, bir süre önce Yunanistan'dan memleketi Tokat'a gelen Zihni Cankurtaran'ın, oğlu M.C. ile arasında kendisine ait gayrimenkullerin satılması nedeniyle tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesi üzerine M.C.'nin babasını baltayla öldürdüğü öne sürülmüştü. Yapılan otopsinin ardından morgda bekletilen naaş, daha sonra aile yakınları tarafından teslim alındı. Zihni Cankurtaran için Takyeciler Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cankurtaran'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Erenler Mezarlığı'nda defnedildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

