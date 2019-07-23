Yunanistan'dan küstah Türkiye açıklaması: Tehditlere müsamaha göstermeyiz
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj çalışmalarına ilişkin küstah ifadeler kullandı. Yunan bakan, "Yunanistan, Türkiye'nin savaş tehditlerine müsamaha göstermez" ifadelerini kullandı.23 Temmuz 2019 Salı 11:43
Mecliste düzenlenen bir güven oyu oturumunda konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleriyle ilgili konuşarak "Yunanistan savaş tehditlerine müsamaha göstermez" dedi.
Dendias ayrıca, "Rehber, uluslararası hukuk kurallarına saygıdır. Bizim için, Türkiye'nin sondaj faaliyetinin durması gerektiği açıktır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Dendias, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimlerle ilgili olarak 'Kıbrıs hükümeti ile yakın işbirliği içerisinde olduklarını' söyledi.
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